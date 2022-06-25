Суд в Ирландии оштрафовал работника из Латвии на 300 евро за кражу

Суд города Балбригган признал гражданина Латвии Юрия Кучина виновным в краже и оштрафовал на 300 евро.

Инцидент произошел в супермаркете Lidl 3 апреля этого года. Юрий зашел в магазин, взял с полки бутылку портвейна стоимостью 13,99 евро и ушел, не заплатив. Подсудимого остановили охранники и вызвали на полицию.

Суду стало известно, что у обвиняемого уже было две судимости.

Адвокат сказала, что Юрий был пьян, когда взял бутылку алкоголя в магазине. Он также сообщил суду, что обвиняемый знал, что ему нужна помощь с алкогольной зависимостью, и планировал заняться этим вопросом.

Она добавила, что у обвиняемого есть ребенок в Латвии, и попросила суд быть максимально снисходительным в данных обстоятельствах.

Судья признал Юрия Кучина виновным и оштрафовал его на 300 евро.