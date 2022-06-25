Итоги переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко пообещал передать Минску ракетные комплексы "Искандер-М".

"Как мы с вами и договаривались - вы ставили вопрос об этом - решение у нас принято", - сказал Путин.

Российский президент отметил, что "Искандер-М" могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, "причем как в обычном, так и в ядерном исполнении".

Комплексы будут доставлены в Беларусь в течение ближайших месяцев.

Кроме того, Лукашенко заявил, что запрет Литвы на железнодорожный транзит грузов, это фактически объявление войны.

После чего попросил президента России помочь с зеркальным ответом на полеты авиации НАТО с ядерным оружием у границ Белоруссии. Путин отметил, что пока необходимости в зеркальном ответе нет.

Затронули президенты и тему продовольственной безопасности. По словам Путина Россия и Беларусь готовы предпринять все необходимое для удовлетворения потребности рынков в связи с перебоями в поставках продуктов и удобрений.

По итогам встречи стороны решили, что необходимо позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ.