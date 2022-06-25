Уголовное дело Байбы Броки о возможном взяточничестве перенесено

Дело Байбы Броки о возможном взяточничестве несколько раз откладывалось из-за смены места жительства. Бывшая министр юстиции проживает в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), которые до сих пор не ответили на запрос Латвии о проведении суда в ​​режиме видеоконференции.

Поэтому сейчас дело отложено до сентября, в надежде, что к тому времени будет ответ.

Ранее суд постановил, что участие обвиняемого в судебном процессе должно быть обеспечено в соответствии с Уголовно-процессуальным законом, т.е. суд обратится в Министерство юстиции с просьбой к ОАЭ предпринять процессуальные действия для обеспечения дистанционного участия обвиняемого. В связи с тем, что минимальный срок исполнения таких процессуальных запросов со странами Европейского союза (ЕС) составляет не менее четырех месяцев, но за пределами ЕС срок может быть намного больше, судебное заседание было назначено на 15 июня в суде Видземского предместья в Риге.

По сообщению LTV, посольство Латвии в ОАЭ подтвердило получение запроса от Министерства юстиции, а также сообщило, что 27 апреля этого года оно было направлено в Министерство юстиции ОАЭ. Однако Латвия не имеет влияния или средств принуждения для обеспечения выполнения запросов в ОАЭ.

До сих пор запросы на юридическую помощь в ОАЭ ограничивались вручением документов, и в этих случаях, по данным Министерства юстиции, на это уходило от десяти до 12 месяцев. Уже в январе озабоченность по этому поводу выразил прокурор Марис Урбанс, увидевший попытки воспрепятствовать судебному разбирательству.

В свою очередь защитник Байбы Броки отрицает, что процесс умышленно затягивается.

Как уже сообщалось, Брока была задержана в 2019 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В то время она была членом Национального объединения в Рижской думе и заместителем ректора Латвийского университета (ЛУ). По делу также проходят обвиняемые бывший владелец Skonto būve Гунтис Равис и бывший член совета предприятия Ивар Миллерс. Согласно обвинению, взятка была связана с конкурсом на строительство корпуса гуманитарных наук нового Академического центра Латвийского университета.

Байбу Броку обвиняют во взяточничестве согласно Уголовному кодексу, Рависа - во взяточничестве и хранении стратегического устройства, а Миллера - в содействии передаче взятки.

В ходе досудебного расследования KNAB также установил, что предприниматель и еще одно физическое лицо, причастное к предложению взятки, имели на хранении устройство стратегического значения, предназначенное для обнаружения радиосигналов, а также для получения аудиоинформации в замаскированным образом. Частным лицам запрещено покупать, хранить или использовать устройства такого типа.

Ранее Миллерс заявлял LETA, что не считает себя виновным по предъявленным обвинениям. От дальнейших комментариев он отказался.

Брока также ранее заявляла LETA, что категорически не признает выдвинутых против нее обвинений, а также подчеркнула, что всегда считала их необоснованными. По ее словам, смешаны две разные вещи, а именно то, что она сделала как глава Латвийской федерации биатлона, обращаясь ко всем возможным предпринимателям, в соответствии с Законом о спорте, поддержать подготовку спортсменов к чемпионатам мира и различным важным соревнованиям.

Она подчеркнула, что такая процедура предусмотрена в Законе о спорте, и что все спортивные федерации работают над поощрением предпринимателей к пожертвованиям.

При этом Брока заявила, что документально подтвердила, что обвинения были ложными и она не потратила ни копейки из пожертвованных биатлону денег на личные нужды. "Я не получала вознаграждения за свою работу, я выполняла общественную работу", - сказала Брока. Также она подчеркнула, что была проведена проведена проверка, которая показала, что деньги, пожертвованные федерации биатлона, были потрачены на тренировки.

Латвийская федерация биатлона получила три пожертвования на сумму 20 000 евро, в том числе одно от компании SIA Roadeks, которая также косвенно принадлежала Равису, согласно информации, доступной в Firmas.lv.