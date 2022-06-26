Сара Джессика Паркер: Общество сфокусировано на старении женщин

Сара Джессика Паркер обсудила совместный снимок с продюсером и актером Энди Коэном, чьи седые волосы ни на кого не произвели впечатления. Говорили только про ее седину: "Меня это не злит, это просто наблюдение".

"Тревога присутствует, и она оправданна, потому что общество так сфокусировано на старении женщин. Мы так часто говорим о появлении морщин, при этом умалчивая о том, что они появляются по мере того, как ты становишься лучше как профессионал, как друг, как дочь, как чей-то опекун, партнер или сестра. Я часто встречаю разных женщин и думаю о том, какие они красивые. Я смотрела бы на них вечность. И поверьте, это никак не связано с их возрастом. Неважно, 18 им или 78", - сказала она в интервью InStyle.