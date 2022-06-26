Фото, видео ⟩ Как прощались с Шатуновым: сотни людей и тысячи белых роз

Среди желающих проститься были не только коллеги по цеху, но и простые люди разных возрастов: не только поколение 80-90-х но и молодежь. В руках у людей были белые розы. В ожидании начала церемонии поклонники пели хиты Юрия Шатунова: "Белые розы", "Не бойся, не бойся..." и "Розовый вечер" и другие.

Журналисты указали, что в траурном зале Троекуровского кладбища тоже звучала музыка, а гроб певца был символично декорирован бутонами белых роз. Отмечается, что к дверям зала выстроилась очередь на десятки метров. Люди стояли под палящим солнцем. Рядом дежурили бригады скорой помощи.

Напомним, у музыканта осталась супруга Светлана и двое детей, которые скоро прибудут в Москву из Германии на церемонию кремации и захоронения. На публичное прощание вдова приехать не успела. У гроба певца был замечен его сын - 15-летний Дэннис.