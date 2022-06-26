Оспа обезьян в Латвии: при выявлении будут устанавливаться и контактные лица

В мае в Великобритании у человека, недавно покинувшего Нигерию, была диагностирована оспа обезьян. С тех пор случаи этой болезни зарегистрированы в нескольких странах, и она продолжает распространяться. По состоянию на 2 июня зарегистрировано 780 лабораторно подтвержденных случаев оспы в 27 неэндемичных странах в четырех регионах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Два лабораторно подтвержденных случая оспы были зарегистрированы в Латвии 3 июня, поэтому

лица, инфицированные или подозреваемые в заражении оспой обезьян, подлежат обязательному медицинскому и лабораторному обследованию, изоляции или лечению,

говорится в проекте распоряжения Минздрава.

Согласно закону об эпидемиологической безопасности оспа обезьян классифицируется как опасное инфекционное заболевание. Это редкое, похожее на оспу заболевание, которое передается от человека к человеку при тесном контакте с инфицированным материалом с кожи зараженного человека, а также при длительном тесном контакте с лицом - воздушно-капельным путем.

В случае оспы обезьян согласно указаниям ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний контактными лицами являются лица, имевшие непосредственный физический контакт, включая половой, тесный контакт, в том числе медицинские работники без соответствующих средств индивидуальной защиты, а также контактировавшие с зараженными материалами.

Минздрав предлагает проводить медицинский осмотр контактного лица по месту пребывания не реже одного раза в день в период наблюдения, так как очень важно не допустить распространения инфекционного заболевания.

Медицинский контроль следует проводить не реже одного раза в неделю в течение 21 дня после последнего контакта с больным оспой.