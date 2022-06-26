Колорадские жуки - проблема для производителей органического картофеля

Она также указала, что колорадские жуки уже появились - не везде, но местами их уже видели, и самое большое бедствие, несомненно, для маленьких садов, потому что их нельзя уничтожить или контролировать. И потому это места, где размножаются вредители.

У производителей органического картофеля тоже есть проблема, и единственное, что они могут сделать, это ездить каждый день и снимать колорадских жуков с листьев или опрыскивать растения инсектицидом Nīmazals, но Краукле подчеркнула, что это очень дорого и подобное может быть, только если садовод увлечен своим делом.

С другой стороны, у коммерческих фермеров в этом году есть шанс, потому что погода в этом году не такая жаркая и неблагодарная, как в прошлом году, когда синтетические препараты не работали.

"Систематически с этим вредителям борются только коммерческие хозяйства, потому он там не так сильно размножается. В этом году проблем с ним быть не должно, потому что есть средства для его ограничения. Но, при этом, зима была хорошая и жуки сильно размножились", - сказала Краукле.

По информации, опубликованной в Службе поддержки села (LAD), в этом году было собрано на 45 га семенного картофеля больше, чем в прошлом году. Напротив, крахмального картофеля в этом году собрано на восемь гектаров меньше, чем в прошлом году. Другого картофеля собрано на 66 га больше, чем в прошлом году.