Батарея испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS прибыла в Латвию

Министр обороны Артис Пабрикс отметил, что в настоящее время в Латвии совместно с союзниками по НАТО началось формирование бригады интернациональных сил. Развертывание современных систем ПВО в Латвии является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса НАТО, подчеркнул он.

Вместе с зенитно-ракетной батареей в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые присоединяться к еще около 500 испанских солдат в странах Балтии.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota 🇪🇸Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR — NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022

Испания является одним из десяти членов Расширенной боевой группы НАТО в Латвии. Боевую группу в настоящее время возглавляет Канада, объединяя около 1700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые проходят службу в Латвии на ротационной основе, тренируясь с Национальными вооруженными силами, тем самым улучшая совместимость с региональными союзниками.

Nākošnedēļ sākas NATO samits Madridē. Latvijas aizsardzības ministrija kopā ar ārlietu ministriju un Prezidenta komandu ir rūpīgi strādājusi, lai pēc samita Latvijā pieaugtu sabiedroto klātbūtne un militārais atbalsts. Mums Latvijas drošība un intereses vienmēr būs 1. Vietā! — Artis Pabriks (@Pabriks) June 26, 2022

Tiem kuriem ļoti interesē NATO militārie plāni, varu pateikt 2 lietas. 1. Par to publiski nekad netiks runāts un arī nevajag. 2. 24. februārī ASV vienības Latvijā ieradās 8. am, kas ir 4 stundas pēc Krievijas noziedzīgā uzbrukuma Ukrainai. Tas, lai raksturotu mūsu darbu. — Artis Pabriks (@Pabriks) June 26, 2022

Уже сообщалось, что в начале марта этого года в ответ на войну России в Украине премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о своем решении направить дополнительные войска в Латвию, тем самым послав четкий сигнал России о единстве НАТО.

Артис Пабрикс пояснил, что батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав которой входят ракеты, РЛС и командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.

"Цифра ниже, чем у зенитно-ракетного комплекса Patriot, и он будет охватывать не всю территорию Латвии, а только ее часть, поэтому мы разместим ее недалеко от Риги. Система портативная, и мы можем перемещать ее с одного места на другое, она также значительно дешевле, чем система Patriot, так как не имеет большой дальности действия и будет стоить около 100 миллионов евро. На данный момент у нас есть только защита ближнего действия, и, таким образом, мы имеем следующий уровень защиты", - пояснил Пабрикс.