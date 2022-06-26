Батарея испанских зенитно-ракетных комплексов NASAMS прибыла в Латвию

Министр обороны Артис Пабрикс отметил, что в настоящее время в Латвии совместно с союзниками по НАТО началось формирование бригады интернациональных сил. Развертывание современных систем ПВО в Латвии является четким подтверждением того, что наша оборона и безопасность отвечают интересам всего альянса НАТО, подчеркнул он.
Вместе с зенитно-ракетной батареей в Латвию прибыли также 85 солдат вооруженных сил Испании, которые присоединяться к еще около 500 испанских солдат в странах Балтии.
Испания является одним из десяти членов Расширенной боевой группы НАТО в Латвии. Боевую группу в настоящее время возглавляет Канада, объединяя около 1700 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые проходят службу в Латвии на ротационной основе, тренируясь с Национальными вооруженными силами, тем самым улучшая совместимость с региональными союзниками.
Уже сообщалось, что в начале марта этого года в ответ на войну России в Украине премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о своем решении направить дополнительные войска в Латвию, тем самым послав четкий сигнал России о единстве НАТО.
Артис Пабрикс пояснил, что батарея зенитно-ракетного комплекса NASAMS представляет собой систему ПВО средней дальности с радиусом действия до 100 километров, в состав которой входят ракеты, РЛС и командный состав, а также обслуживающий персонал в подразделениях по 100 человек.
"Цифра ниже, чем у зенитно-ракетного комплекса Patriot, и он будет охватывать не всю территорию Латвии, а только ее часть, поэтому мы разместим ее недалеко от Риги. Система портативная, и мы можем перемещать ее с одного места на другое, она также значительно дешевле, чем система Patriot, так как не имеет большой дальности действия и будет стоить около 100 миллионов евро. На данный момент у нас есть только защита ближнего действия, и, таким образом, мы имеем следующий уровень защиты", - пояснил Пабрикс.
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