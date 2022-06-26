В рижских водоемах продолжает повышаться температура воды

В настоящее время самая теплая вода в озере Бабелитис, где ее температура достигла +24 градусов, и в Кишэзерсе - +23 градуса. На Кипсале и Луцавсале в Даугаве температура воды составляет +21 градус.

В Вецаки в заливе вода прогрелась до +19 градусов, а в Вакарбулли и Даугавгриве - до +18 градусов.

Рижская полиция самоуправления рекомендует горожанам выбирать одно из девяти мест для купания в Риге, где работают спасатели.