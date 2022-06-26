Пн, 27.06.2022
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Тарас Кремень, языковой омбудсмен Украины

Борьба с жарой: по ночам в Риге будут поливать улицы

Полив улиц. Иллюстративное фото ФОТО: shutterstock.com

Чтобы уменьшить воздействие жары на Ригу, сегодня вечером, 26 июня, начнется полив улиц, сообщили LETA в Департаменте дорожного движения Рижской думы.

Сегодня вечером начнется полив почти полумиллиона квадратных метров в центре города и его окрестностях.

Полив улиц будет происходить в ночное время, когда движение транспорта меньше, а температура воздуха ниже. Улицы поливают, когда продолжительное время стоит сухая погода, без осадков и средняя температура воздуха держится в районе 25 градусов и выше.

Основная цель полива - уменьшить количество пыли и немного охладить поверхность улиц в течение дня.

Пока температура воздуха остается стабильно высокой, полив улиц в ночное время будет продолжаться.

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