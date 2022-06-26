Борьба с жарой: по ночам в Риге будут поливать улицы

Сегодня вечером начнется полив почти полумиллиона квадратных метров в центре города и его окрестностях.

Полив улиц будет происходить в ночное время, когда движение транспорта меньше, а температура воздуха ниже. Улицы поливают, когда продолжительное время стоит сухая погода, без осадков и средняя температура воздуха держится в районе 25 градусов и выше.

Основная цель полива - уменьшить количество пыли и немного охладить поверхность улиц в течение дня.

Пока температура воздуха остается стабильно высокой, полив улиц в ночное время будет продолжаться.