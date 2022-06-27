Покинуть российский рынок готовы менее пяти процентов компаний ФРГ
На компании из ФРГ приходится две трети состава Германо-российской торговой палаты. Лишь 4 процента из них готовы полностью уйти с российского рынка, сообщило РБК.
На компании из ФРГ приходится две трети состава Германо-российской торговой палаты. Лишь 4 процента из них готовы полностью уйти с российского рынка, сообщило РБК.
Лишь 4 процента немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть российский рынок после начала вооруженного вторжения РФ на территорию Украины, сообщили агентству РБК в Германо-российской внешнеторговой палате (ВТП) в воскресенье, 26 июня.
"В конце апреля Российско-Германская внешнеторговая палата провела опрос среди своих 1050 компаний-членов, чтобы выяснить, каким они видят будущее своего бизнеса в России. От числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ВТП, лишь 4 процента заявили о намерении полностью уйти с российского рынка. Остальные планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, либо частично отказавшись от новых проектов или изменив свою структуру", - сказали в ВТП.
Во внешнеторговой палате отметили, что с начала 2022 года в ВТП вступили 54 немецкие компании. При этом с 24 февраля свое членство аннулировали 20 компаний. "В средне- и долгосрочной перспективе мы ожидаем уменьшения числа компаний-членов в 2023 году. Тем не менее мы останемся самой крупной иностранной бизнес-ассоциацией в России", - добавили в ВТП.
Уход с российского рынка на фоне войны в Украине
После российского вторжения в Украину Россию покинули уже десятки европейских компаний, в том числе немецкий концерн Siemens и его "дочка" "Сименс Мобильность", которая объявила об уходе и разрыве совместных контрактов с РЖД 12 мая. "Сименс Мобильность" создала в РФ сеть депо для обслуживания и ремонта поездов "Сапсан" и "Ласточка", а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.
3 июня о своем уходе с российского рынка объявил крупнейший страховщик Европы - немецкая компания Allianz Group. Рынок РФ также покинули немецкие автомобильные концерны Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel, разработчик программного обеспечения SAP, бренд кондитерской продукции Dr. Oetker, банки Deutsche Bank и Commerzbank.
Ушедшие компании не вернутся в Россию
Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс (Michael Harms) в интервью изданиям немецкой медиагруппы RND заявил, что покинувшие Россию компании из ФРГ не вернутся в обозримом будущем. Он отметил, что многие фирмы из-за юридических сложностейлишь начинают уходить с рынка. По словам Хармса, этот процесс может занять месяцы, если не годы. "Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится", - подчеркнул он.
При этом Михаэль Хармс считает, что некоторые немецкие компании все же оставили открытой возможность возвращения, потому что "если совсем уйти с российского рынка, то потом будет очень сложно вернуться". Потери немецкого бизнеса от ухода из России Хармс оценил как "приемлемые", поскольку фирмы, по его словам, сильнее пострадали от нарушения глобальных цепочек поставок и роста цен, вызванных началом войны в Украине.