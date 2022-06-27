Покинуть российский рынок готовы менее пяти процентов компаний ФРГ

Лишь 4 процента немецких компаний, работающих в России, заявили о желании полностью покинуть российский рынок после начала вооруженного вторжения РФ на территорию Украины, сообщили агентству РБК в Германо-российской внешнеторговой палате (ВТП) в воскресенье, 26 июня.

"В конце апреля Российско-Германская внешнеторговая палата провела опрос среди своих 1050 компаний-членов, чтобы выяснить, каким они видят будущее своего бизнеса в России. От числа немецких компаний, которые составляют две трети от общего количества членов ВТП, лишь 4 процента заявили о намерении полностью уйти с российского рынка. Остальные планируют продолжить свою деятельность на рынке без каких-либо изменений, либо частично отказавшись от новых проектов или изменив свою структуру", - сказали в ВТП.

Во внешнеторговой палате отметили, что с начала 2022 года в ВТП вступили 54 немецкие компании. При этом с 24 февраля свое членство аннулировали 20 компаний. "В средне- и долгосрочной перспективе мы ожидаем уменьшения числа компаний-членов в 2023 году. Тем не менее мы останемся самой крупной иностранной бизнес-ассоциацией в России", - добавили в ВТП.

Уход с российского рынка на фоне войны в Украине

После российского вторжения в Украину Россию покинули уже десятки европейских компаний, в том числе немецкий концерн Siemens и его "дочка" "Сименс Мобильность", которая объявила об уходе и разрыве совместных контрактов с РЖД 12 мая. "Сименс Мобильность" создала в РФ сеть депо для обслуживания и ремонта поездов "Сапсан" и "Ласточка", а ее дочерние предприятия производят преобразователи частоты и тяговые электродвигатели.

3 июня о своем уходе с российского рынка объявил крупнейший страховщик Европы - немецкая компания Allianz Group. Рынок РФ также покинули немецкие автомобильные концерны Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen, производитель бытовой химии и товаров для ремонта Henkel, разработчик программного обеспечения SAP, бренд кондитерской продукции Dr. Oetker, банки Deutsche Bank и Commerzbank.

Ушедшие компании не вернутся в Россию

Исполнительный директор Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс (Michael Harms) в интервью изданиям немецкой медиагруппы RND заявил, что покинувшие Россию компании из ФРГ не вернутся в обозримом будущем. Он отметил, что многие фирмы из-за юридических сложностейлишь начинают уходить с рынка. По словам Хармса, этот процесс может занять месяцы, если не годы. "Скорого возвращения в Россию вообще не предвидится", - подчеркнул он.