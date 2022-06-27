Мадонна призвала бороться: "У женщин больше нет прав на собственное тело"

Мадонна призналась, что у нее четыре дочери и она обеспокоена их будущим.

"Я проснулась от ужасных новостей о том, что дело Роу против Уэйда отменили. Законодательство постановило, что у нас как у женщин больше нет прав на наши тела", - заявила она.

Мадонна отметила, что сейчас у женщин больше нет прав на собственное тело:

"Это решение погрузило меня и всех женщин в этой стране в глубокое отчаяние. Верховный суд решил, что права женщин не являются конституционными. На самом деле у нас меньше прав на собственное тело, чем на покупку оружия. Я так боюсь за дочерей".

Мадонна призвала женщин выходить на улицы и бороться.

"Я боюсь за всех женщин в Америке. Я просто напугана. Думаю, что Бог возложил это на нас, поскольку знал, что мы сильны, чтобы справиться с этими трудностями. Мы сильны, чтобы сражаться! Сильны, чтобы победить. Так давайте победим! Мы найдем способ вернуть наши права! Дамы, вы готовы к бою?" - спросила она.

Напомним, 24 июня Верховный суд США решил, что аборты не являются конституционным правом. Теперь в десятках штатов прерывание беременности станет преступлением.