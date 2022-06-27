Литва договорилась с Еврокомиссией об основных принципах в обсуждении транзита в Калининград

Об этом после встречи сообщил советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис. Эта консультация состоялась в свете обновлений вех ЕК по реализации санкций.

"Сегодня единогласно были согласованы основные принципы и базовые положения, которым должна следовать Литва, чтобы прояснить некоторые моменты для Еврокомиссии", - сообщил журналистам старший советник президента по национальной безопасности.

Он не стал комментировать конкретные принципы и положения.

Россия грозит ответными мерами

Через несколько дней после объявленного Литвой запрета Калининградскую область посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев с якобы плановым визитом. Он заявил, что в ближайшее время Россия примет ответные меры, последствия которых "окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", однако конкретных мер российская сторона до сегодняшнего дня не озвучила. В граничащей с эксклавом республике критика со стороны РФ вызывает недоумение. Преподаватель Вильнюсского университета в области гражданского, торгового и коммерческого права Гинтаутас Барткус указал в разговоре с DW, что каждая страна ЕС обязана делать все для того, чтобы реализовать введенные Евросоюзом санкции.

По его словам, о блокаде эксклава говорить нельзя, поскольку запрет транзита распространяется не на все товары. Не запрещен по территории страны и проезд пассажирских поездов. Санкции же "вводят как раз для того, чтобы страна, против которой они вводятся, ощутила как можно больше негативных последствий", заключил Барткус.

Политолог Линас Кояла из Центра восточноевропейских исследований в Вильнюсе высказал мнение, что Москва использует частичный запрет на транзит для своих целей. "Российская сторона прекрасно знала, что из-за санкций транзит будет ограничен, и использует этот фактор как оружие в информационной борьбе", - полагает эксперт.