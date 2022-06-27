Пн, 27.06.2022
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Клуб в Москве отменил концерты Манижи и других музыкантов, выступавших против войны

Манижа ФОТО: скриншот видео с YouTube

Московский "Главклуб" сообщил, что "под давлением государственных органов" принял решение отменить фестивальное выступление группы Anacondaz 26 июня. Сообщается, что также концерты Манижи 8 июля и коллектива "Несчастный случай" 3 июля, пишет "Медуза".

Все эти музыканты высказывались против войны в Украине. Это не первый случай отмены (или попыток срывов) их выступлений в России.

Решение об отмене было принято после получения уведомлений о проведении внеплановых проверок Роспотребнадзором и МЧС. Ранее представители российских властей несколько недель требовали отмены выступлений, однако в клубе отказывались. Под какими предлогами выдвигались эти требования, в сообщении не уточняется.

"Извините, мы пытались... После продолжавшихся несколько недель звонков нам из разных инстанций, в пятницу, 24 июня, в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС", - заявили в клубе. 

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