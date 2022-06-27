Второй день прощания с Шатуновым: полиция усилила меры безопасности

27 июня с ним смогут попрощаться самые близкие: друзья, родные и коллеги. Ранее сообщалось, что на траурную церемонию из Германии должна прилететь супруга Юрия Шатунова Светлана с детьми Дэннисом и Эстеллой.

СМИ отмечают, что вокруг траурного зала на Троекуровском кладбище много сотрудников полиции, охраны, а прессу впускают строго по спискам. Портал Super.ru указал, что прощание 27 июня будет проходить без камер.

Издание StarHit.ru пишет, что Юрий Шатунов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Согласно слухам, это место для него за 3,7 миллиона рублей (более 65 тыс. евро) выкупили друзья, в частности - продюсер и директор Аркадий Кудряшов. Сообщается, что тело исполнителя кремируют, одна часть праха будет захоронена в России, другая - в Германии, где Шатунов много лет назад поселился с семьей.