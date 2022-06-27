В воскресенье из-за жары у Южного моста в Риге деформировался трамвайный рельс

Как агентству LETA пояснили на предприятии Rīgas satiksme, деформации трамвайных рельсов в этом конкретном месте способствовала высокая температура воздуха, а также устаревшее решение дорожной инфраструктуры рельсов.

Поврежденный участок был починен, чтобы можно было возобновить движение трамваев.

Чтобы содержать рельсовые пути в порядке, их регулярно обследуют, а также в соответствии с сезоном проводят различные работы.

После этого случая была проведена повторная проверка ситуации на других трамвайных маршрутах, чтобы по возможности предотвратить возникновение таких или похожих ситуаций, однако полностью исключить такие случаи во всей трамвайной сети невозможно.

Чтобы снизить число таких ситуаций, планируется проведение работ по адаптации инфраструктуры на участке 5-го маршрута трамвая от перекрестка улицы Слокас и Юрмалас гатве до конечной остановки "Ильгюциемс", а также перестройка и восстановление инфраструктуры 7-го маршрута трамвая от остановки "Центральный рынок" до конечной остановки "Кенгарагс", в целом примерно на протяжении семи километров.