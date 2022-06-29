"Есть люди, которые бегут от войны, а мы, по сути, бежим туда". История Вадима Булика

- Мне нравится фиксировать исторические события, которые сейчас происходят в Украине, рассказывать всему миру, что происходит. Но та часть событий, которую нам, документалистам, фотографам, удается зафиксировать – это всего лишь маленькая вершина айсберга войны, самое ужасное скрыто, самое ужасное мы узнаем потом, самое ужасное невозможно зафиксировать и опубликовать в интернете.

И вот представьте тот ужас, который мы видим на фотографиях и на видео сейчас – и смело можете умножить это на 100, чтобы хотя бы примерно понять, что такое на самом деле война.

Потому что, к сожалению, никакие зафиксированные материалы не передают того ужаса, который действительно происходит.

- Как человек, который помогает эвакуировать людей, расскажите – что самое сложное в этом процессе? Как это происходит? Сколько людей Вам удалось спасти?

- Это не основной мой вид деятельности как волонтера, это точечная помощь – несколько раз мы вывозили людей из Харькова, когда там была активная фаза боевых действий. Но это не исключительно моя заслуга, то, что сделал я – это 1%, мы делали все в рамках нашего волонтерского комьюнити, в первую очередь мы – команда. Также мы развозили медикаменты на десятки тысяч евро людям в горячих точках. Я не знаю, сколько жизней удалось спасти, но я точно знаю, что мы сделали все, что смогли, для этого.

Есть люди, которые говорят, что в день нужно прочитать 50 страниц. Я считаю, что в день нужно читать столько, сколько тебе интересно, сколько у тебя есть возможности. То есть я не считаю, что мы спасли 15 котов, 20 человек, завезли столько-то килограммов продуктов.

Война продолжается, и я предпочитаю думать о том, что можно еще сделать, а не о том, сколько мы сделали. Всегда хочется сделать больше.

Вадим Булик - волонтер в Украине ФОТО: Из личного архива Вадима Булика

- Что самое ужасное с начала полномасштабной войны Вам приходилось видеть? Что Вас поразило, ранило?

- Мне легко ответить на этот вопрос – как только освободили Ирпень, ко мне приехали мои друзья-военные, и мы вместе отправились в этот город. То, что я увидел, меня очень потрясло: погибшие люди, умершие животные, все в руинах… У меня некоторые картинки несколько дней стояли перед глазами: мертвые люди, человек шесть, лежащие на остановке в неестественных позах, люди, похороненные на детских площадках…

- Много пророссийски настроенных граждан говорят, что то, что мы видим в Буче, в Ирпене – это постановка. Что бы Вы ответили им как человек, который видел все своими глазами?

- Я бы хотел сказать таким людям: "Добро пожаловать в Украину". Посмотрите на все своими глазами. У любого жителя Украины спросите – наверняка у каждого найдется история о том, на что способен российский солдат. Эта война зацепила каждого!