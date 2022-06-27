Видео ⟩ В Кременчуге ракета ударила в торговый центр: там могло находиться более тысячи человек

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге ФОТО: AP/Scanpix

"ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По последним данным, в результате удара погибли 13 человек и еще более 50 ранены, сообщил глава Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. По его словам, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается, к тушению пожара в торговом центре привлечены 115 пожарных и 20 машин Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ракетный удар по торговому центру в Кременчуге ФОТО: AP/Scanpix

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что по торговому центру в Кременчуге попали две ракеты Х-22, которые запустили российские бомбардировщики Ту-22 М3, пишет Русская служба BBC. Согласно данным украинских военных, самолеты взлетели с аэродрома в Калужской области, а пуски осуществлялись над территорией Курской области.

В Министерстве обороны РФ эти утверждения пока не комментировали.