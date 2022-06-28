Оппозиционного политика Илью Яшина арестовали на 15 суток

По сообщениями "Медузы", Хамовнический районный суд Москвы посчитал Илью Яшина виновным по статье о неповиновении требованиям полицейских (статья 19.3 КоАП) и приговорил его к 15 суткам ареста.

В свою очередь Яшин считает, что на самом деле его задержали по "политическим причинам": "Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Путина и противник войны с Украиной. Данное задержание - это способ оказать на меня давление. Вероятно, это может быть связано с муниципальными выборами, которые стартовали вчера в Москве. Меня пытаются изолировать, чтобы помешать в организации избирательной кампании. [...]

Допускаю, что этот мой арест - пролог к будущему уголовному делу. Так же был ранее арестован мой товарищ Владимир Кара-Мурза, которого прямо из спецприемника отправили в СИЗО по уголовному делу за антивоенные выступления.

Но в любом случае это мое задержание - очередной намек властей, настойчивое приглашение в эмиграцию".

Контекст событий

"Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью неизвестно куда", - написала журналистка Ирина Баблоян в своем Telegram-канале.

Чуть позже стало известно, что политика доставили в ОВД Лужники. По сведениям Баблоян, ему инкриминируют статью 19.3 КаАП РФ о неповиновении распоряжению полиции: "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - утверждает журналистка.

Политику не дают встретиться со своим адвокатом: "В ОВД Лужники к задержанному Илье Яшину меня не пускают. (...) Судя по имеющейся информации, ему вменяют арестную административную ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Суд, судя по всему, состоится сегодня - во вторник, 28 июня (Хамовнический районный суд)", - написал адвокат в своих соцсетях.

Илья Яшин - один из немногих российских оппозиционных политиков, остающихся в стране и открыто выступающих против войны в Украине.

Он неоднократно заявлял, что не намерен уезжать из страны, несмотря на угрозу репрессий.