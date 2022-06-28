Вт, 28.06.2022
Но ведь мы должны показать, что мы жестче, чем Путин. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании
Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Стилист: У женщин в Латвии что-то не так со стилем

ФОТО: Ditas Graudas privātais arhīvs

Гример и стилист Дита Грауда в интервью онлайн-журналу Klik поделилась своими мыслями о стиле латвийских женщин.

Klik: Каково ваше наблюдение - есть ли в Латвии красивые женщины и заботятся ли наши дамы о своей внешности? 

- В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. 

Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем.

Например, у француженок суперское чувство стиля, очень простое. Латвийские женщины должны больше знать о своей фигуре, одеваться со вкусом в соответствии с контурами тела и следовать своей индивидуальной цветовой карте. Понимать стиль. Никто этому не обучает, в школе этому не учат. Может быть, кого-то мама или бабушка научила. Однако в основном - как можем, так и делаем. 

Например, моя муза - Яна Дулевска, которая всегда прекрасно выглядит. Она одевается в соответствии со своей фигурой, да, у нее большой рост, но она всегда выглядит круто, современно и модно. У Элиты Патмалниеце прекрасный стиль, и она выглядит идеально. У Илзе Пилене очень элегантный стиль - ни убавить, ни прибавить! У Греты Пейде такой богемный стиль 70-х. У основательницы Amoralle Инессы Озолы художественный стиль. Эти женщины нашли свой самый "вкусный" образ - макияж, прическу и стиль. 

Из зарубежных знаменитостей меня вдохновляют модная икона Карина Ройтфельд, американский стилист Рэйчел Зоуи. 

В свою очередь, молодежь у нас в Латвии очень стильная, все как Билли Айлиш.

Нашим женщинам стоит больше стараться формировать женскую энергию. Мне нравится, как об этом говорит Димантра Антра из Dzīves mākslas akadēmija (Академия искусства жизни). В настоящее время слушаю у нее лекции о сексуальности. 

И если мы уважаем свою сексуальность и инстинкты, то очень важно выделять свою грудь и талию. Кто-то подумает: "Ужас, какой кошмар! Какие там грудь и талия, лучше джемперы оверсайз, худи, пиджаки!". Да, это стильно, современный тренд. Но мне кажется, что женщина и мужчина разные, и если мы все будем выглядеть одинаково и начнем одинаково себя вести, меня это пугает. Мне нравятся женственные женщины и мужественные мужчины. 

Полное интервью с Дитой Граудой читайте тут

 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back