Стилист: У женщин в Латвии что-то не так со стилем

Klik: Каково ваше наблюдение - есть ли в Латвии красивые женщины и заботятся ли наши дамы о своей внешности?

- В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире.

Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем.

Например, у француженок суперское чувство стиля, очень простое. Латвийские женщины должны больше знать о своей фигуре, одеваться со вкусом в соответствии с контурами тела и следовать своей индивидуальной цветовой карте. Понимать стиль. Никто этому не обучает, в школе этому не учат. Может быть, кого-то мама или бабушка научила. Однако в основном - как можем, так и делаем.

Например, моя муза - Яна Дулевска, которая всегда прекрасно выглядит. Она одевается в соответствии со своей фигурой, да, у нее большой рост, но она всегда выглядит круто, современно и модно. У Элиты Патмалниеце прекрасный стиль, и она выглядит идеально. У Илзе Пилене очень элегантный стиль - ни убавить, ни прибавить! У Греты Пейде такой богемный стиль 70-х. У основательницы Amoralle Инессы Озолы художественный стиль. Эти женщины нашли свой самый "вкусный" образ - макияж, прическу и стиль.

Из зарубежных знаменитостей меня вдохновляют модная икона Карина Ройтфельд, американский стилист Рэйчел Зоуи.

В свою очередь, молодежь у нас в Латвии очень стильная, все как Билли Айлиш.

Нашим женщинам стоит больше стараться формировать женскую энергию. Мне нравится, как об этом говорит Димантра Антра из Dzīves mākslas akadēmija (Академия искусства жизни). В настоящее время слушаю у нее лекции о сексуальности.

И если мы уважаем свою сексуальность и инстинкты, то очень важно выделять свою грудь и талию. Кто-то подумает: "Ужас, какой кошмар! Какие там грудь и талия, лучше джемперы оверсайз, худи, пиджаки!". Да, это стильно, современный тренд. Но мне кажется, что женщина и мужчина разные, и если мы все будем выглядеть одинаково и начнем одинаково себя вести, меня это пугает. Мне нравятся женственные женщины и мужественные мужчины.

Полное интервью с Дитой Граудой читайте тут!