Lidl модернизирует улицу Мелнсила, самую загруженную в Агенскалнсе транспортную артерию

Планируется, что реконструкция перекрестков продлится до сентября. На этих трех перекрестках будут установлены умные светофоры для оптимизации транспортного потока, оборудованы и освещены пешеходные переходы, а также построена дополнительная полоса для более удобного правого поворота в сторону центра на пересечении улиц Мелнсила и Капселю. Комплексное улучшение транспортного потока повысит безопасность и пропускную способность перекрестка.

Общие инвестиции Lidl в модернизацию перекрестков улицы Мелнсила и оптимизацию транспортного потока превысят 400 000 евро.

Изначально, приступив к планированию магазина на улице Калнциема, Lidl совместно с Департаментом сообщения Рижской думы провел глубокий анализ транспортного потока в окрестностях, а также смоделировал изменение трафика, которое произойдет после открытия нового магазина Lidl. Учитывая интенсивное движение частного и общественного транспорта, а также не отвечающую современным требованиям систему пешеходных переходов в этом районе, Lidl взял на себя обязательства провести работы по модернизации на трех перекрестках по улице Мелнсила.

Перекресток улиц Мелнсила и Капселю

Этот перекресток полностью модернизируют, создав дополнительную полосу для более удобного правого поворота в сторону центра. Будут созданы безопасные для пешеходов переходы, которые будут обозначены хорошо заметными "зебрами". Для регулирования транспортного потока установят умные светофоры. Также будут установлены новые LED-светильники для улучшения видимости. В соответствии с современными требованиями будет заново построена дождевая и бытовая канализация.

Перекресток улиц Мелнсила и Калнциема

Основная часть реконструкции этого перекрестка связана с установкой системы умных светофоров, что позволит контролировать транспортный поток в режиме реального времени и быстрее уменьшать пробки на этом оживленном перекрестке. Для лучшей видимости в темное время суток здесь установят новые светодиодные светильники. Для удобства пешеходов и велосипедистов будут созданы пешеходные переходы с низкими бордюрами.

Перекресток улиц Мелнсила и Кристапа

Этот небольшой, но очень оживленный перекресток будет полностью модернизирован. Для удобства жителей микрорайона здесь, наконец, будет создана удобная инфраструктура для безопасного пересечения улицы: пешеходные переходы с низкими бордюрами, обозначенные "зеброй" и пешеходные светофоры. На этом важном для общественного транспорта перекрестке будут установлены умные светофоры, которые помогут предотвратить заторы и блокировку движения, способствуя тем самым удобному и безопасному передвижению горожан по Агенскалнсу.

Проект нового магазина Lidl в Агенскалнсе ФОТО: Пресс-фото

Руководитель Департамента корпоративных коммуникаций Lidl Latvija Дана Хасана рассказала, что: "Мы рады возможности внести свой вклад в улучшение транспортного потока в окрестностях Агенскалнса. Перед началом работ мы уже провели серьезную подготовку — замерили транспортный поток и исследовали качество воздуха в окрестностях — чтобы убедиться, что новый магазин Lidl принесет жителям только позитивные изменения".

В свою очередь заместитель председателя Рижской думы по вопросам транспортной инфраструктуры и развития Вилнис Кирсис подчеркнул: "Мы удовлетворены плодотворным сотрудничеством между самоуправлением и частным инвестором, который за свой счет развивает не только свою территорию, но и ближайшие окрестности, делая их более безопасными и удобными для рижан. Улица Мелнсила в настоящее время очень перегружена и в часы пик бывают пробки. В то же время эта магистраль - важный коридор для общественного транспорта, по которому проходит часть наиболее востребованных маршрутов Пардаугавы. Модернизация и реконструкция светофоров сделает продвижение, в том числе общественного транспорта, более быстрым, а значительные улучшения в пешеходной инфраструктуре позволят пешеходам, пассажирам общественного транспорта и уязвимым участникам дорожного движения безопасно пересекать улицы и удобнее добираться до места назначения".