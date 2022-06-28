В Елгавском крае в жару в вольере держали, а потом усыпили собаку

Муниципальная полиция Елгавы в понедельник, 27 июня, во второй половине дня получила вызов на улицу Гобас в волости Озолниеку Елгавского края. Там стражи порядка встретили ветеринара, которая уже усыпила животное. Представитель полиции Инесе Тарвида указывает, что, согласно акту об эвтаназии, врач усыпила собаку, так как ей было 15 лет, она была слепа, из-за проблем с задними ногами не могла перемещаться, у животного была опухоль. Полиция утверждает, что ветеринар доставила останки собаки на ветеринарный факультет Латвийского сельскохозяйственного университета, чтобы произвести вскрытие. Полиция копию акта об эвтаназии передала на оценку в PVD.

В свою очередь в PVD о случае, когда собаку в вольере держали в жару и потом усыпили, а самих хозяев не было, узнала из соцсетей; жалоб в связи с этим не поступало.

"Согласно доступной в публичном пространстве информации, жители об этом случае сообщили в муниципальную полицию Елгавского края, поэтому о дополнительной информации по этому случаю нужно спрашивать эту структуру", - отметила представитель PVD Илзе Мейстере.

Она указала - при этом, принимая во внимание подозрения, что по адресу держат и других животных, которые, возможно, оставлены без надзора, инспекторы PVD сегодня провели проверку как в месте содержания животных, так и в ветеринарной практике, врач которой, согласно прозвучавшей информации, усыпил животное.

"В ходе проверки выяснилось, что на момент усыпления собаке было 15 лет и у нее были длительные проблемы со здоровьем. В последние дни состояние ее здоровья ухудшилось, поэтому было решено усыпить животное.

Еще о двух животных - собаке и коте - во время отсутствия хозяев заботятся другие люди. Кот находится по месту жительства своих хозяев, а собака - у человека, который за ней ухаживает", - заявила Мейстере, добавив, что проверки, во время которых будут оценены условия содержания этих животных и их фактическое состояние здоровья, еще продолжатся.

PVD напоминает, что жара сильно влияет на животных, поэтому владелец должен делать все, чтобы питомец не перегрелся:

Выезжая из дома, отправляясь за покупками или "на минутку" забегая в гости, нельзя оставлять животное в машине. Даже в случае, если окно приоткрыто.

Животному должна быть доступна холодная вода. Если возможно, периодически воду нужно менять на прохладную.

Если это возможно, животное можно купать.

Если животное содержится в квартире, спальное место можно оборудовать в прохладном помещении, например, в ванной на плиточном полу. Можно подготовить и охлаждающие элементы - бутылки с холодной водой, влажное полотенце и т. д.

Если животное находится в вольере, необходимо позаботиться, чтобы оно могло спрятаться от солнечных лучей и чтобы всегда была доступна питьевая вода.

Если животное все-таки перегрелось, незамедлительно нужно обратиться к ветеринару.

Пока ожидаете ветеринара:

Животное нужно поместить в тень или прохладное, хорошо проветриваемое помещение.

Перегревшееся животное желательно облить прохладной водой или положить компрессы с прохладной водой.

Животному нужно обеспечить во возможности более спокойную среду без дополнительных факторов стресса.

Нужно обеспечить доступ к прохладной воде, чтобы животное могло попить.