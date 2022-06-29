Макрон отказался называть Россию "страной-спонсором терроризма"

"Нам не нужна никакая квалификация для реализации этих санкций", - сказал Макрон в ответ на призыв президента Украины Владимира Зеленского признать Россию государством-спонсором терроризма после ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг.

В понедельник, 28 июня, Зеленский призвал США признать Россию государством-спонсором терроризма и сообщил об этом участникам саммита G7 в Германии.

Также Зеленский заявил, что Россия уже применила против Украины почти 2800 крылатых ракет, а примененные ею авиабомбы и реактивные артиллерийские снаряды просто не поддаются учету.

Президент заявил, что российская армия в понедельник обстреляла Северную Салтовку на северо-востоке Харькова, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек и более 30 получили ранения, в том числе пятеро детей. Все убитые и раненые были мирными жителями.

Российские силы также обстреляли ракетами Кременчуг в центральной Украине в понедельник, поразив торговый центр, в котором могло находиться около 1000 человек. Известно, что в торговом центре погибли по меньшей мере 20 человек, 25 пострадавших госпитализированы.

"Российское государство стало крупнейшей террористической организацией в мире. Это факт. И это должен быть юридический факт. И все в мире должны знать, что покупка или транспортировка российской нефти, поддержание связи с российскими банками, оплата налогов и сборов российскому государству - это отдача денег террористам", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что в своем выступлении на саммите G7 он призывал к поставкам в Украину современных противоракетных вооружений, и что его западные партнеры заверили его, что Украина их получит.

Он сказал, что в своем выступлении на саммите G7 он призывал к поставкам в Украину современных противоракетных вооружений, и что его западные партнеры заверили его, что Украина их получит.