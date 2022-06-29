Российский олигарх Дерипаска: уничтожение Украины было бы огромной ошибкой для России

"В интересах ли России уничтожить Украину? Конечно, нет, это было бы огромной ошибкой", - заявил Дерипаска на пресс-конференции в Москве.

Он многократно повторил фразу "огромная ошибка" и назвал войной происходящее в Украине, что Москва упорно называет "специальной военной операцией".

Дерипаска, который попал под санкции Запада в связи с вторжением России в Украину, также заявил, что смена режима в России невозможна.

"Потенциала для смены режима нет", - сказал олигарх, добавив, что оппозиция отошла от жизни страны.

Большая часть оппозиции была вынуждена покинуть Россию или находится в заключении.