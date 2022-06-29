Российский олигарх Дерипаска: уничтожение Украины было бы огромной ошибкой для России

"В интересах ли России уничтожить Украину? Конечно, нет, это было бы огромной ошибкой", - заявил Дерипаска на пресс-конференции в Москве.
Он многократно повторил фразу "огромная ошибка" и назвал войной происходящее в Украине, что Москва упорно называет "специальной военной операцией".
Дерипаска, который попал под санкции Запада в связи с вторжением России в Украину, также заявил, что смена режима в России невозможна.
"Потенциала для смены режима нет", - сказал олигарх, добавив, что оппозиция отошла от жизни страны.
Большая часть оппозиции была вынуждена покинуть Россию или находится в заключении.
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