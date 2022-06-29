Ср, 29.06.2022
В Латвии определенно красивые женщины, и они точно следят за собой, возможно, даже больше, чем где-либо еще в мире. Однако я думаю, что в Латвии у женщин что-то не так со стилем. Дита Грауда, гример и стилист
Дита Грауда, гример и стилист

Российский олигарх Дерипаска: уничтожение Украины было бы огромной ошибкой для России

Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска ФОТО: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска заявил во вторник, 28 июня, что уничтожение Украины было бы огромной ошибкой для России. Ранее он публично высказывался против войны в Украине, пишет AFP.

"В интересах ли России уничтожить Украину? Конечно, нет, это было бы огромной ошибкой", - заявил Дерипаска на пресс-конференции в Москве.

Он многократно повторил фразу "огромная ошибка" и назвал войной происходящее в Украине, что Москва упорно называет "специальной военной операцией".

Дерипаска, который попал под санкции Запада в связи с вторжением России в Украину, также заявил, что смена режима в России невозможна.

"Потенциала для смены режима нет", - сказал олигарх, добавив, что оппозиция отошла от жизни страны.

Большая часть оппозиции была вынуждена покинуть Россию или находится в заключении.

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