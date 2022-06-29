Сменились правления партий Шлесерса и Гобземса

Из правления партии "Латвия на первом месте" вышла бывшая замглавы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Илзе Юрча. В правлении продолжат работать Шлесерс, Лига Крапане, Вилис Криштопанс, Викторс Щербатых и Эдмунд Зивтиньш.

Из правления партии "Каждому и каждой" вышел Оскар Озолиньш. В правлении остались Гобземс, Юрий Мисюк, Игорь Прелатов, Янис Ронис, Карина Спруде, Айвар Стракшас, Лиана Теличенайте, Янис Залте, Агрис Фрейфалтс и Солвита Звидриня.

С выходом из Союза зеленых и крестьян ( СЗК) Латвийской партии зеленых его правление покинул Эдгар Таварс. К СЗК присоединилась Латвийская социал-демократическая рабочая партия, поэтому состав правления был расширен, и в нем будут работать Улдис Аугулис, Кристс Берганс-Бергис, Аугуст Бригманис, Янис Диневич, Артур Граудиньш, Арманд Краузе и Виктор Валайнис.