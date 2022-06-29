Байден пообещал укрепление сил НАТО, в том числе и в Балтии

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Байден объявил о том, что будет увеличена численность ротируемых американских военнослужащих в странах Балтии, в Польше - сформирован постоянный штаб пятого армейского корпуса, а в Румынии - развернута дополнительная ротируемая бригада численностью 3 тыс. человек и еще одно военное подразделение численностью 2 тыс. солдат.

В Великобританию будут отправлены две дополнительные эскадрильи истребителей F-35, а в Германии и Италии планируется развернуть дополнительные системы ПВО и другие силы.

Количество эскадренных миноносцев США на базе Рота в Испании увеличится с четырех до шести.

"Вместе с нашими союзниками мы обеспечим готовность НАТО противостоять угрозам со всех направлений во всех областях", - сказал Байден.

"В момент, когда [президент России Владимир] Путин разрушил мир в Европе и нарушил основные принципы правового порядка, мы, Соединенные Штаты и наши союзники, активизируем наши усилия", - заявил Байден.

Говоря о предстоящем вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, Байден отметил, что стратегия Путина по вторжению на Украину сыграла против него.

"Именно этого он и не хотел, но именно это нужно сделать, чтобы гарантировать безопасность Европы", - сказал Байден.

Столтенберг также добавил, что расширение НАТО стало полной противоположностью тому, на что надеялся Путин.