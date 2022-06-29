Ср, 29.06.2022
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Инга, мама погибшей девочки

Сирия признала независимость ДНР и ЛНР

Президент Сирии Башар Асад ФОТО: AFP/LETA

Сирийское агентство SANA со ссылкой на "официальный источник" в министерстве иностранных дел страны сообщило, что Сирия приняла решение признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики", - заявил собеседник SANA.

Сирия станет первой странной ООН после России, которая полностью признает независимость ДНР и ЛНР. До этого независимость ДНР и ЛНР признали непризнанные страны: Южная Осетия (в 2014 году) и Абхазия (в 2022 году).

В середине июня власти ДНР заявили, что президент Сирии Башар Асад сообщил представителям самопровозглашенной республики о решении начать процедуру официального признания ДНР и ЛНР.

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