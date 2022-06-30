Эксперты назвали число прославляющих советский режим объектов, которые нужно будет демонтировать

Всего комиссия проверила 162 объекта, оценивая, подлежат ли они демонтажу в соответствии с требованиям закона. Было установлено, что часть объектов уже демонтирована, часть не несет идеологической нагрузки прославления советской оккупационной власти и армии или же они находятся в местах захоронения.

Таким образом, правительству будет представлен список из 69 объектов, по которым предстоит принять решения о демонтаже.

Учитывая, что уже принято решение о демонтаже памятника советским воинам в Риге, в Пардаугаве, всего предстоит демонтировать 70 памятников.

Эксперты выразили надежду, что список объектов, подлежащих демонтажу, не будет закрыт и его можно будет дополнить. Это необходимо потому, что многие объекты, прославляющие советскую оккупационную власть, уже при советской власти были запущены, заросли травой, кустами или исчезли в лесу.

Как сообщалось, 16 июня Сейм принял закон "О запрете на экспонирование объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", который предусматривает, что прославляющие тоталитарные режимы объекты подлежат демонтажу до 15 ноября.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, на территории которого расположен объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные необходимые средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Закон также содержит специальные положения о демонтаже объектов, в том числе о том, что соответствующий муниципалитет имеет право инициировать демонтаж независимо от принадлежности объекта и земельного участка, на котором он расположен.

Оригинальные детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющие художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение, будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов в государственный, муниципальный или частный аккредитованный музей.

В законе подчеркивается, что это не распространяется на памятники, мемориалы, мемориальные доски, памятные места и иные объекты, расположенные в местах захоронения воинов, погибших на войне, а также памятные места жертв советского или нацистского террора.