Дмитрий Медведев заявил, что Украина никогда не вступит в ЕС

Так бывший президент отреагировал на вопрос о шансах вступления Украины в ЕС в обозримом будущем, который ему задали на десятом Международном юридическом форуме в Петербурге.

Дмитрий Медведев рассказал историю, которая произошла с бывшим премьер-министром России Виктором Черномырдиным.

"Эта фраза была сказана послом России на Украине Виктором Черномырдиным в отношении ее членства в Евросоюзе. Его журналисты спросили: "А когда Украина вступит в ЕС?". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". "А когда Турция?" - "А Турция никогда!". Мне кажется, это актуально до сих пор", - сказал Медведев.

Напомним, что Турция является кандидатом на вступление в Евросоюз с 1999 года.

С другой стороны президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что увидел конкретику в ходе обсуждения членства страны в Евросоюзе.