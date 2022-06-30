В воде около Кипсалы обнаружено загрязнение; возможно это сточные воды

Осмотрев место происшествия, инспекторы VVD обнаружили в воде пляжа Кипсалы жирные вещества неизвестного происхождения.

Государственная служба окружающей среды взяла пробы воды на анализ, а 5 июля образцы возьмет Инспекция здравоохранения.

На Кипсальском пляже будет размещен информационный знак - рекомендация не купаться до получения точных результатов анализов воды

По словам VVD, заражение было обнаружено на земле, принадлежащей муниципалитету. Принимая во внимание вышеизложенное, а также тот факт, что место для купания интенсивно используется, VVD поручил Рижскому самоуправлению и ответственным органам провести проверку в указанном месте в пределах своей компетенции и немедленно организовать сбор вещества на берегах Даугавы в соответствии с требованиями нормативных актов, а также объяснить причины загрязнения.

Во второй половине дня в четверг, 30 июня, ответственные службы убрали загрязнение.

После ознакомления со схемой инфраструктуры ливневой канализации Риги и схемой системы хозяйственно-бытовой канализации, находящейся в распоряжении VVD, был сделан вывод о наличии переливов сетей хозяйственно-бытовой канализации, находящихся в ведении SIA Rīgas ūdes и выпуска дождевой воды, из которых, скорее всего, и произошло загрязнение.

VVD обратился к Rīgas ūdes с просьбой принять участие в оценке обстоятельств и причин, а также в предотвращении подобных ситуаций в будущем.

Такой вид отходов, попадающих в сточные воды, свидетельствует о ненадлежащем обращении с отходами – маслами или жирами – и одновременно о ненадлежащем сбросе сточных вод в непригодную канализационную систему, подчеркивает представитель VVD.

С 2019 года VVD бьет тревогу по поводу того, что в Риге, а также в некоторых других городах Латвии остро стоит давно не решенный вопрос об отделении систем дождевой канализации от городских систем канализации.

Исторически сложившиеся совмещенные системы дождевой и коммунальной канализации не в состоянии принять и отвести все поступающие сточные воды на очистные сооружения даже в период умеренно сильных дождей. Из-за изменения климата в Риге, как и в других европейских городах, увеличивается частота сильных дождей.

Муниципальное ООО Rīgas ūdens отвергает возможность того, что отложения жировых веществ на пляже Кипсалы могли образоваться из переливной системы бытовых канализационных сетей, находящихся в ведении предприятия.

Проливные дожди 29 июня заставили временно открыть пункт системы аварийного сброса в Волери, чтобы не создавать угрозы непрерывности технологических процессов на станции биологической очистки "Даугавгрива".

Однако пункт аварийного сброса Волери в Даугаве находится далеко от Кипсалы, кроме того, преобладавшие в тот день ветры несли бы неочищенные сточные воды в сторону Даугавгривы, а ни в коем случае не в обратном направлении.