Эрдоган: Швеция пообещала выслать 73 человек

Эрдоган сказал, что сделка, заключенная Турцией со Швецией и Финляндией в обмен на поддержку их членства в НАТО, стала дипломатической победой Турции, но что Финляндия и Швеция сначала должны выполнить свои обещания, в том числе обещание бороться с терроризмом.

В меморандуме, подписанном Финляндией, Швецией и Турцией в среду, 29 июня, говорится, что Финляндия и Швеция обязуются быстро и тщательно рассмотреть запросы Турции о депортации или выдаче подозреваемых в терроризме.

Финляндия и Швеция также договорились отменить эмбарго на поставки оружия Турции, которое было введено в 2019 году, когда Турция начала вооруженную операцию против сирийских курдов.