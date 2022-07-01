Эрдоган: Швеция пообещала выслать 73 человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Швеция пообещала выслать из страны 73 человек, которых Турция считает террористами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Швеция пообещала выслать из страны 73 человек, которых Турция считает террористами.
Эрдоган сказал, что сделка, заключенная Турцией со Швецией и Финляндией в обмен на поддержку их членства в НАТО, стала дипломатической победой Турции, но что Финляндия и Швеция сначала должны выполнить свои обещания, в том числе обещание бороться с терроризмом.
В меморандуме, подписанном Финляндией, Швецией и Турцией в среду, 29 июня, говорится, что Финляндия и Швеция обязуются быстро и тщательно рассмотреть запросы Турции о депортации или выдаче подозреваемых в терроризме.
Финляндия и Швеция также договорились отменить эмбарго на поставки оружия Турции, которое было введено в 2019 году, когда Турция начала вооруженную операцию против сирийских курдов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!