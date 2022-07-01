Пт, 1.07.2022
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Эрдоган: Швеция пообещала выслать 73 человек

ФОТО: Sasa Dzambic Photography/Shutterstock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Швеция пообещала выслать из страны 73 человек, которых Турция считает террористами.

Эрдоган сказал, что сделка, заключенная Турцией со Швецией и Финляндией в обмен на поддержку их членства в НАТО, стала дипломатической победой Турции, но что Финляндия и Швеция сначала должны выполнить свои обещания, в том числе обещание бороться с терроризмом.

В меморандуме, подписанном Финляндией, Швецией и Турцией в среду, 29 июня, говорится, что Финляндия и Швеция обязуются быстро и тщательно рассмотреть запросы Турции о депортации или выдаче подозреваемых в терроризме.

Финляндия и Швеция также договорились отменить эмбарго на поставки оружия Турции, которое было введено в 2019 году, когда Турция начала вооруженную операцию против сирийских курдов.

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