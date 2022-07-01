Ковид вернулся? Министр уверяет, что поднимать тревогу пока не стоит

В последние недели наблюдается стремительный рост числа случаев Covid-19 . Ряд экспертов заявили LЕТА, что причин для беспокойства пока нет - значительного роста госпитализаций и смертности из-за Covid-19 в ближайшее время не ожидается. Кроме того, рост связан со снятием ограничений, желанием жителей посещать мероприятия и долгими выходными.

"Мы видим, что заболеваемость увеличилась после праздников. Я думаю, что многие из нас часто слышат от друзей, знакомых, читают в соцсетях о том, что люди болеют, но самое главное для нас - это то, как обстоят дела в больницах. То есть количество основных диагнозов Covid-19, случаев тяжелого заболевания и смертей, а эти показатели в настоящее время в Латвии стабильны", - сказал Павлютс.