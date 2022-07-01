В Земгале мужчина провалился в шестиметровый зерновой элеватор

По предварительной информации, в г. Элея при исполнении служебных обязанностей в элеватор, глубина которого составляет шесть метров упал мужчина 1976 года рождения. В результате несчастного случая он получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
Информация о происшествии была передана в Государственную инспекцию труда.
Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 146 Уголовного кодекса по факту нарушения требований нормативных актов, регламентирующих охрану труда или техническую безопасность, ведется расследование для выяснения точных обстоятельств произошедшего.
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