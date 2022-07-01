Фото ⟩ Военная полиция отметила у памятника Свободы свое 25-летие

В мероприятии приняли участие парламентский секретарь Министерства обороны Байба Бледниеце, командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш, руководство Военной полиции, а также командиры подразделений регулярных сил и партнеры по сотрудничеству.

Торжественное мероприятие продолжилось в Рижском замке, где состоялось награждение Военной полиции.

Военная полиция была основана 1 июля 1997 года. Подразделение было создано, чтобы осуществлять задачи поддержки вооруженных сил в мирное время и задачи боевой поддержки во время войны. Командиром Военной полиции с 11 января 2010 года является полковник Талис Майорс.

Основными задачами военной полиции являются обеспечение охраны президента, охрана приглашенных иностранных должностных лиц и представителей международных организаций, сопровождение военных конвоев и охрана военных грузов, предотвращение и пресечение правонарушений в воинских частях и на охраняемых объектах, а также проведение досудебных расследований и обеспечение безопасности в местах проведения военных мероприятий.