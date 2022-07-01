В Латвии выросло количество нападений волков на домашний скот

В результате этих нападений убиты 79 овец и одна собака, ранены 34 овцы, а исчезли 14 овец.

VMD отмечает, что количество погибших и пострадавших животных значительно больше, чем за тот же период прошлого года, когда до 30 июня было зарегистрировано 11 нападений волков, погибли 16 и были ранены 11 овец, погибли один теленок, четыре собаки и пять оленей на территории оленьего сада.

Большинство нападений в этом году произошло в Цесисском крае - 12.

Как отмечает VMD, о нападениях хищников на домашний скот не всегда сообщается, так как в Латвии этот вид ущерба не возмещается. Несмотря на это, VMD призывает жителей Латвии активнее сообщать о нападениях волков и предпринимать превентивные меры против них. VMD собирает эти данные для изучения популяции волков и определения квот охоты на хищников.