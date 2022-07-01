Отменено участие Жданок в фестивале общения Lampa

"Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие призывы к насилию, мы приняли решение отменить участие Татьяны Жданок (РСЛ) в мероприятии фестиваля", - проинформировали орuанизаторы мероприятия в Twitter.

Жданок должна была принять участие в мероприятие "Дискуссия лидеров правящих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

"Еще с первого года фестиваля мы создавали Lampa как место, где может происходить обмен мнениями и прямая связь между посетителями фестиваля и политиками. Поэтому ежегодно мы стараемся создать дискуссию лидеров партии, что делаем и в этом году", - отметили организаторы мероприятия.

Отмечается, что приглашения на дискуссию рассылались всем партиям, у которых на начало июня по рейтингу SPKD популярность была выше 2%.

Отозвались десять партий и объединений партии, в том числе и Татьяна Жданок из РСЛ (рейтинг РСЛ в мае был 3,2%).

В рамках фестиваля LAMPA пройдет дискуссия RUS TVNET "Зона (не)толерантности: ЛГБТ+ сообщество в Латвии"

Дата и время : 2 июля 15:00-16:30

: 2 июля 15:00-16:30 Сцена : 1 Skatuve DOTS

: 1 Skatuve DOTS Место проведения на карте : Цесисский замковый парк

: Цесисский замковый парк Язык мероприятия: русский

Честный, человеческий разговор о латвийском ЛГБТ+ сообществе. Говорим о том, каково воспитывать ЛГБТ-детей и быть ЛГБТ-родителем, о разнице между трансгендером и небинарным человеком, о дрэг-культуре и борьбе за права сексуальных меньшинств в Латвии.

Участники: ​Владлена Шевелева, Игорь Абрамов, Денис Ханов, а также журналисты TVNET grupa, авторы проекта "Зона (не)толерантности" Артур Быков и Раиса Смирнова.

Модератор: Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET.

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.