Пт, 1.07.2022
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Джоко Видодо, президент Индонезии

Отменено участие Жданок в фестивале общения Lampa

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок ФОТО: Zane Bitere/LETA

Пользователи Twitter выразили недоумение в связи с мероприятием фестиваля общения Lampa, в котором планировала принять участие и лидер Русского союза Латвии (РСЛ) и европарламентарий Татьяна Жданок, которая поддерживает российскую агрессию. После поднятого в соцсетях ажиотажа организаторы все-таки решили не приглашать Жданок на мероприятие.

"Оценив возможные риски безопасности, в том числе прозвучавшие призывы к насилию, мы приняли решение отменить участие Татьяны Жданок (РСЛ) в мероприятии фестиваля", - проинформировали орuанизаторы мероприятия в Twitter.

Жданок должна была принять участие в мероприятие "Дискуссия лидеров правящих политических партий Латвии об актуальных вопросах".

"Еще с первого года фестиваля мы создавали Lampa как место, где может происходить обмен мнениями и прямая связь между посетителями фестиваля и политиками. Поэтому ежегодно мы стараемся создать дискуссию лидеров партии, что делаем и в этом году", - отметили организаторы мероприятия.

Отмечается, что приглашения на дискуссию рассылались всем партиям, у которых на начало июня по рейтингу SPKD популярность была выше 2%.

Отозвались десять партий и объединений партии, в том числе и Татьяна Жданок из РСЛ (рейтинг РСЛ в мае был 3,2%).

В рамках фестиваля LAMPA пройдет дискуссия RUS TVNET "Зона (не)толерантности: ЛГБТ+ сообщество в Латвии"

  • Дата и время: 2 июля 15:00-16:30
  • Сцена: 1 Skatuve DOTS
  • Место проведения на карте: Цесисский замковый парк
  • Язык мероприятия: русский

Честный, человеческий разговор о латвийском ЛГБТ+ сообществе. Говорим о том, каково воспитывать ЛГБТ-детей и быть ЛГБТ-родителем, о разнице между трансгендером и небинарным человеком, о дрэг-культуре и борьбе за права сексуальных меньшинств в Латвии.

Участники: ​Владлена Шевелева, Игорь Абрамов, Денис Ханов, а также журналисты TVNET grupa, авторы проекта "Зона (не)толерантности" Артур Быков и Раиса Смирнова.

Модератор: Эрика Сташкевич, главный редактор RUS TVNET. 

Мероприятие пройдет на русском языке с синхронным переводом на латышский.

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