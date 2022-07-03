Пугачева серьезно больна, Галкину грозит тюрьма, а Гагарина вернулась к экс-супругу?

В декабре 2020 года Полина Гагарина официально развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым. Это был второй брак звезды, который продлился шесть лет. В этих отношениях звезда родила дочь Мию.

Дмитрий Исхаков ФОТО: Кадр из видео

Напомним, Гагарина и Исхаков разъехались за год до официального расторжения брака. О причинах расставания пара не говорила. Отношения между ними долгое время были натянутыми. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков делали вид, что смогли сохранить дружеские отношения ради маленькой дочки, но возникли судебные разбирательства.

1 июля в СМИ стали появляться сообщения, что отношения бывших супругов стали значительно теплее, пишет "Экспресс-газета".

Желтая пресса заговорила о воссоединении пары. Но оказалось, что Гагарина и Исхаков воссоединились, чтобы вместе посетить московское мероприятие в ресторане Shore House. Дело в том, что Полина выступала на сцене, а Дмитрий присматривал за их дочкой. Ходят слухи, что экс-возлюбленным удалось забыть прошлые обиды и стать друзьями.

Полина Гагарина ФОТО: скриншот видео с YouTube

Ранее СМИ сообщили, что Алла Пугачева приобрела элитное место на кладбище в Израиле. Якобы, именно оттуда "начинается светопреставление и Страшный суд", как сообщил портал Super. Участки там стоят очень дорого, поэтому их могут себе позволить только обеспеченные люди.

После этих новостей поклонники заговорили, о болезни Примадонны. Они отметили, что в последнее время Пугачева сильно изменилась: новый стиль в одежде, другая прическа, яркий макияж и множество процедур, связанных с лицом. Заговорили о том, что у Аллы Борисовны болезненный вид.

"Если она купила себе в Израиле место на кладбище, то, думаю, она плохо себя чувствует. Худая, тощая стала. Раньше она такой не была. Смотрю фото и думаю, что может и правда у нее какой-то серьезный диагноз", - заявил журналист Денис Сорокин порталу BLITZ.center.

Напомним, Алла Пугачева с детьми была замечена в Юрмале.

Алла Пугачева ФОТО: Кадр из видео

Максиму Галкину грозит тюрьма?

Максим Галкин сразу после отъезда по поводу войны в Украине и осуждал власть в РФ. Появились слухи, что артист попал под уголовное расследование, пишет Popcake.tv.

Правда это или нет, пока не известно, однако, певец Данко уже прокомментировал эту информацию: "Тюрьма его ожидает, потому что на него в общем, завели дело, по которому дадут лет 15. Поэтому будущее у этого артиста такое: телогреечка, лесоповал. А на зоне Максим будет развлекать зэков. Ну так юморист удрал и там наговорил себе на срок. Он же не здесь говорил, а там, потом же оттуда вещал".

Кроме того, Данко уверен, что именно Максим загубил карьеру и творчеству Аллы Борисовны. Сам же Галкин пока никак не реагирует на критику.

Напомним, что в августе Максим Галкин даст два концерта в Юрмале.

Максим Галкин ФОТО: Кадр из видео