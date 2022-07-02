Сб, 2.07.2022
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Алексей Навальный

ВСУ: Россия нанесла удары по острову Змеиный

Остров Змеиный ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES/via REUTERS

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские ВВС нанесли сегодня, 2 июля, удары по острову Змеиный, откуда в четверг, 30 июня, вывела войска, объявив это "жестом доброй воли", пишет Русская служба BBC.

"Сегодня около 18:00 пара -30 ВКС ВС РФ вылетевших с аэродрома Бельбек дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач" - написал в своем Telegram-канале Залужный.

В четверг, 30 июня, российские военные покинули остров, заявив, что он не имеет стратегического значения, и Россия покидает его, чтобы не мешать экспорту украинского зерна. Украинская сторона заявила, что смогла вытеснить противника с острова.

При этом вывоз зерна из других украинских портов по-прежнему блокирует российский флот.

Остров Змеиный - небольшой кусок суши в Черном море, в 35 километрах от украинского берега, 140 км от Одессы и 230 - от Николаева. Напомним, Россия оккупировала остров Змеиный 24 февраля, в первый день вторжения.

Российская сторона удары по острову не подтверждала.

В условиях военных действий невозможно оперативно проверить информацию сторон о действиях друг друга

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