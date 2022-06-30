Россия заявила о выводе войск с острова Змеиный. По нему постоянно била украинская армия

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак также заявил, что "россиян на Змеином больше нет". Сейчас на острове пожар и звучат взрывы, уточнило оперативное командование "Юг".

Анализ: В чем стратегическая важность Змеиного?

Илья Абишев, корреспондент Би-би-си

До вторжения России в Украину название Змеиного не было у всех на слуху. Это маленький каменистый остров площадью 20,5 га, примерно в 35 километрах от ближайшего побережья и в 140 километрах от Одессы.

До войны на острове служили пограничники и работали ученые из Одесского национального университета, там был построен небольшой поселок с причалом, почтой, банком и ретранслятором, планировалось создать туристический и дайвинг-центр.

Казалось бы - какой интерес для российских военных может представлять этот островок? Но они его захватили в первый же день войны.

Если бы Россия смогла закрепиться на острове, разместить там средства ПВО, береговой обороны и крылатые ракеты, она смогла бы доминировать в северо-западной части Черного моря, считает минобороны Британии.

ФОТО: BBC

Несмотря на потерю "Москвы" и угрозу украинских противокорабельных ракет, российские военные не заявляли об отказе от десантной операции на украинском побережье. Змеиный может служить и как плацдарм, и как место размещения средств огневой поддержки, и как радиолокационная база.

Остров расположен так, что средства слежения на нем позволяют контролировать воздушное и морское пространство не только вокруг Одесской области, но и даже на территории сопредельных Молдовы с Приднестровьем и Румынии.

Проблема как для России, так и для Украины состоит в том, что Змеиный легче захватить, чем потом удержать. Там негде укрыться от обстрелов, не очень понятно, чем защищать гарнизон, если противник решит обрушить на остров шквальный огонь.

Но ко всему прочему, остров Змеиный - это символ.

Нецензурный мем

24 февраля вторгнувшиеся на территорию Украины российские военные установили контроль над островом Змеиный. В соцсетях распространялась аудиозапись того, как российский военный корабль предлагал украинским солдатам сдаться, а те ему нецензурно отказали.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ракетно-артиллерийского удара российского военного корабля по острову погибли 13 украинских пограничников.

Однако позже выяснилось, что украинские военные, служившие на острове Змеиный, живы и находятся в российском плену. Впоследствии их обменяли на пленных россиян.

Крейсер "Москва", который участвовал в операции по захвату Змеиного, был подбит 13 апреля ракетным ударом и на следующий день затонул.

Нецензурная фраза, которой пограничники ответили российскому кораблю, стала мемом, а "Укрпочта" даже ввела в обращение почтовую марку, посвященную этому событию.

Марка, посвященная защитникам острова Змеиный ФОТО: Getty Images

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