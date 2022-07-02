Гибель мигрантов в Техасе: водитель фуры не знал о сломанном кондиционере

Согласно переданным в суд документам, неназванный осведомитель рассказал о беседе с Мартинесом, которая произошла уже после трагедии. Во время разговора Мартинес, как утверждается, подтвердил, что Саморано был водителем грузовика, однако заявил, что тот не знал о неработающем кондиционере в фуре.

По его словам, Саморано также не знал, что именно это стало причиной смерти мигрантов. Отследив положение осведомителя по сигналу мобильного телефона, полицейские подтвердили, что в момент предполагаемого разговора тот действительно находился в пределах нескольких метров от Мартинеса.

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Как ранее рассказал начальник пожарной охраны Сан-Антонио Чарльз Худ, спасатели установили, что в грузовике не работал кондиционер, а внутри трейлера не было воды. "Мы не ожидали открыть фуру и увидеть там груду трупов. Никто из нас не приходит на работу, представляя себе такое", - сказал он. Несколько детей, обнаруженных в трейлере, все еще находятся в больнице.

По словам представителя пожарной охраны, люди пострадали от теплового удара и длительного перегрева. Температура воздуха в этом месте в понедельник приближалась к 40 градусам Цельсия.

И Саморано, и Мартинесу грозит смертная казнь, если их признают виновными в сговоре и контрабанде людей.

Еще два человека, которых считают причастными к трагедии, Хуан Хлаудио Д'Луна-Мендес и Франсиско Д'Луна-Бильбао, обвиняются в хранении оружия и нелегальном пребывании в США. Оба они граждане Мексики. Сообщается, что их задержали по адресу, который был связан с грузовиком.

По данным мексиканских властей, в общей сложности в фуре были 67 мигрантов, однако прокуроры в Техасе сообщили о 64 пассажирах.

В пятницу в отделении судмедэкспертизы округа Бексар заявили, что "окончательно идентифицировали" шесть из 53 жертв трагедии. Кроме того, было сделано 42 предварительных опознания. Личности пяти погибших пока не установлены.

Среди жертв, по последним данным, 27 граждан Мексики, 14 граждан Гондураса, семь человек из Гватемалы и двое из Сальвадора.

Контрабанда людей превратилась в целую индустрию в районах на границе США и Мексики. В мае американские пограничники задержали 239 тысяч человек, которые пытались въехать в страну из Мексики без необходимых документов.

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Случаи, подобные трагедии в Техасе, регулярно происходят в разных странах. Среди самых известных происшествий:

Австрия, 27 августа 2015 года: Обнаружен брошенный грузовик с венгерскими номерами, в котором находились тела 71 мигранта из Ирака, Сирии и Афганистана. Три года спустя четыре человека получили 25-летние тюремные сроки по делу о гибели людей.

Ливия, 20 февраля 2017 года: Десятки мигрантов из Афганистана были обнаружены запертыми в грузовом контейнере. По меньшей мере 13 из них задохнулись.

Британия, 23 октября 2019 года: 39 погибших мигрантов из Вьетнама были обнаружены в грузовом прицепе в Эссексе. Четыре человека были осуждены за непредумышленное убийство в январе 2021 года.

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