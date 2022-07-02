На Ближнем Востоке может появиться своя версия НАТО. Зачем это нужно и насколько возможно?

Ливан и Сирия поддерживают тесные связи с главным ближневосточным изгоем - Ираном. Привлечь их к участию в "ближневосточном НАТО" и так было бы практически невозможно, а присутствие в альянсе Израиля исключит это полностью.

Но и среди относительно лояльных еврейскому государству стран есть опасения, что участие Израиля только усилит поляризацию региона и фактически перекроет возможности для разрешения ситуации с Палестиной.

Однако исключить Израиль из уравнения уже нельзя. Вашингтон при любой администрации поддержит своего давнего союзника, даже если для этого придется вернуться на Ближний Восток.

Но у Белого дома в настоящий момент вряд ли есть на это ресурсы. Все силы администрации во внешней политике сейчас уходят на урегулирование войны в Европе и противостояние с Китаем. Поэтому в Джедде Джо Байдену надо будет удостовериться, что Израиль - полноправный участник переговоров.

Непреодолимые разногласия

Попытки создания ближневосточного военного союза предпринимались с подачи США с 1950-х годов, и каждый раз под разными предлогами: от желания помешать распространению советского влияния на Ближнем Востоке в годы холодной войны до сегодняшней иранской угрозы.

И всякий раз стороны не могли договориться по одним и тем же вопросам, многие из которых и по сей день не разрешены.

Странам с более внушительным военным потенциалом кажется естественным их доминирование в альянсе, с чем не согласны более мелкие игроки.

Как с конца 1970-х годов мощный в военном отношении Египет отказывался выступать против Израиля по итогам Кэмп-Дэвидских соглашений, и с этим приходилось считаться всем остальным в регионе, так и сегодня далеко не все ближневосточные страны считают Иран своей основной угрозой.

Некоторые - и тогда, и сейчас - не могут или не хотят разделять задачи военного альянса и политические амбиции отдельно взятого правительства.

И наконец - уровень доверия между большинством ближневосточных стран очень низкий, несмотря на различные заключенные союзы. Для успешного функционирования военных альянсов необходимы механизмы обмена разведданными, как это делают страны НАТО, но на данном этапе трудно представить взаимодействие спецслужб Израиля и Саудовской Аравии или Бахрейна и Катара, например.

Бесполезная затея?

У стран Персидского залива уже есть подобие объединенных вооруженных сил. Они называются "Щит полуострова" и состоят из 40 тысяч человек личного состава.

Благодаря огромным финансовым возможностям стран залива, "Щит полуострова" оснащен новейшим вооружением и его арсенал может быть в любой момент пополнен какими угодно новейшими технологиями.

Но бойцы формирования не имеют боевого опыта, при этом именно они, скорее всего, и вошли бы в состав нового альянса.

Исходя из этого, считают многие эксперты, создание альянса представляется весьма бесполезной затеей, потому что в случае реальной агрессии со стороны Ирана отпор ему смогут дать только США и Израиль.