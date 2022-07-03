Видео ⟩ Взрывы в центре Белгорода: Минобороны РФ обвинило Украину

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, около трех часов ночи в городе были слышны громкие звуки, после чего загорелся как минимум один дом на улице Маяковского. "Причины произошедшего выясняются, предположительно, сработало ПВО", - написал он в Telegram-канале.

Местные жители опубликовали в соцсетях кадры пожара, а также видео, на котором запечатлены взрывы в небе и на земле.

По данным Гладкова, повреждены 11 многоквартирных и 39 частных жилых домов. При этом пять из них разрушены полностью.

Губернатор области сообщил, что в результате взрывов погибли четыре человека.

По словам Гладкова, трое погибших - граждане Украины, один - гражданин РФ.

Еще четыре человека пострадали.

Telegram-канал Baza сообщает, что при разборе завалов в одном из частных домов на улице Маяковского были обнаружены еще двое погибших. Эта информация пока не подтверждена.





Минобороны РФ обвинило Украину в ударе по Белгороду ракетами "Точка-У"

Вооруженные силы Украины нанесли "преднамеренный удар" по жилым кварталам Белгорода тремя баллистическими ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами, заявило Минобороны РФ, пишет "Медуза".

Как утверждают в министерстве, все ракеты были уничтожены средствами ПВО, однако обломки одной из них упали на жилой дом.

"Также российскими средствами ПВО на подлете к Курску были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 "Рейс", - рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, ракетный удар планировался и был осуществлен против мирных жителей России.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны Украины.

Украинские власти в свою очередь утверждают, что в обстрелянных многоэтажках Белгорода застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1".

С начала войны в Украине приграничная Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам, которые, по утверждению местных властей, велись с украинской стороны.

Украина эти заявления не комментировала.