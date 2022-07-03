Умер российский ученый, арестованный по делу о госизмене: его отправили в СИЗО с четвертой стадией рака
Ученый из Новосибирска, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер скончался в возрасте 54 лет, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
Ученый из Новосибирска, доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер скончался в возрасте 54 лет, пишет "Медуза" со ссылкой на ТАСС.
У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска. 30 июня суд арестовал ученого по подозрению в государственной измене. После этого его прямо из больницы отправили в московское СИЗО "Лефортово".
"Четвертая стадия рака поджелудочной - это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи - это худшее, что может произойти с человеком", - написала в соцсетях дочь ученого Алина Миронова.
Дмитрий Колкер - заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, также он профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета, пишет "Медуза".
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