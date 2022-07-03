Умер российский ученый, арестованный по делу о госизмене: его отправили в СИЗО с четвертой стадией рака

У Дмитрия Колкера была четвертая стадия рака поджелудочной железы, он находился на лечении в больнице Новосибирска. 30 июня суд арестовал ученого по подозрению в государственной измене. После этого его прямо из больницы отправили в московское СИЗО "Лефортово".

"Четвертая стадия рака поджелудочной - это приговор. Но встретить этот приговор не дома, а в стенах СИЗО без должной медицинской помощи - это худшее, что может произойти с человеком", - написала в соцсетях дочь ученого Алина Миронова.

Дмитрий Колкер - заведующий лабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН и Новосибирском государственном университете, также он профессор кафедры лазерных систем Новосибирского государственного технического университета, пишет "Медуза".