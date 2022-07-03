"Если русских не остановить, война пойдет дальше": гражданин Эстонии отправился сражаться за Украину

Несмотря на молодость, Баринов успел обзавестись красочной биографией: служил в эстонской армии, проходил обучение в партизанских войсках, полтора года отработал в местной полиции и даже совершил кругосветное путешествие. За последние несколько лет он успел пожить в Америке, Канаде и Европе, а воевать за Украину в начале марта ехал из далекой Австралии.

В интервью порталу NV.ua Баринов рассказал, что когда он читал новости в первые дни войны, у него побежала дрожь по спине от того, насколько отвратительный метод ведения войны выбрала Россия. "Не армия на армию, а огонь по невоенным объектам и городам, которые даже не входят в план вторжения РФ, согласно их же собственным заявлениям. От этого я не мог сидеть на месте, даже сон потерял и решил ехать помогать", - рассказал Баринов, который на тот момент уже два года жил в Австралии.

Боевого опыта у него не было, но было много конфликтного опыта с применением холодного и огнестрельного оружия. "Помимо эстонской полиции я работал в частных охранных структурах. Так что это моя первая война. И она тут сильно отличается от того, что мы видели в фильмах или видеоиграх, - говорит Герман. - День на второй после прибытия, сидя под самым первым обстрелом в окопе, я думал, что после этого точно поеду домой, что это для меня слишком. Но потом отключил эгоизм и вспомнил, что есть гражданские люди, которые сидят ежедневно под гораздо более сильными обстрелами. Если русских не остановить - война пойдет дальше Украины и, если честно, я бы предпочел смерть жизни под контролем РФ".

Баринова очень поразило, как ВСУ пекутся о гражданских и ведут огонь крайне осторожно:

"Для меня принципиально важно, что украинская армия - это армия, которая воюет за людей".

На вопрос издания считает ли он реальным, что Эстония может стать следующей целью России, Баринов ответил, что такой сценарий сомнителен, потому что у нас есть сильная поддержка НАТО как вооружением, так и контингентом. "Тем более РФ не потянет второй фронт, их армия сейчас хромает на одну ногу и новый фронт окончательно ее добьет. Так что люди в Эстонии может и начинают нервничать, но понимают: предупрежден - значит вооружен", - заключил он.

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