Рейтинг партий в июне: тройка лидеров - без изменений

Программа Panorāma сообщает, что почти 10% избирателей были бы готовы проголосовать за "Новое Единство".

7% имеющих право голоса избирателей были бы готовы проголосовать за "Национальное объединение" , что немного меньше, чем в мае.

Популярность "Согласия" также упала, ее поддержали 7% избирателей, имеющих право голоса.

На четвертом месте партийное объединение "Развитие/За!", за которое готовы проголосовать 5,7% имеющих право голоса избирателей. Далее идут Союз зеленых и крестьян (5,5%) и "Прогрессивные" (5,2%).

Остальные партии не проходят 5-процентный барьер. Так за партию "консерваторов" готовы проголосовать - 3,6%, за партию "Латвия на первом месте"- 3%.

Выборы в Сейм состоятся в первую субботу октября текущего года.