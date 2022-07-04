Шольц назвал "социальной взрывчаткой" рост цен в Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал "социальной взрывчаткой" резкое повышение цен на энергоносители на фоне угрозы энергетического кризиса. Об этом глава германского правительства заявил в воскресенье, 3 июля, в летнем интервью телеканалу ARD.

Об инфляции

"Если вдруг счет за отопление вырастет на несколько сотен евро, то это будет сумма, с которой многие не смогут справиться. Это социальная взрывчатка", - указал Шольц в эфире ARD, подчеркнув, что он очень обеспокоен ростом цен на энергоносители.

Именно поэтому канцлер инициировал диалог с экспертами и Бундесбанком, во время которого будут обсуждаться меры по борьбе с инфляцией. Однако на данный момент решение о дальнейших конкретных мерах по оказанию помощи не принято. Канцлер указал лишь на предыдущие меры по оказанию помощи в размере 30 млрд евро.

О пандемии COVID-19

Касаясь темы коронавируса SARS-CoV-2, Олаф Шольц пообещал, что в Германии впредь не будет такого карантина, как в последние два года. "Закрытия школ больше не будет, и я не думаю, что нам потребуется такой локдаун, какой у нас был в последние годы", - сказал он. Однако канцлер не исключил, что осенью и зимой в целях борьбы с распространением инфекции вновь потребуются обязательная сдача тестов и ношение защитных масок: "Уже сейчас можно предположить, что осенью и зимой защитная маска будет играть более существенную роль, чем сейчас".

Шольц призвал всех в возрасте старше 60 лет сделать четвертую прививку против COVID-19. Глава правительства привел себя в пример, указав, что сам относится к тем семи процентам жителей Германии, которые уже сделали четыре прививки, отметив, что это, по всей видимости, сыграло свою роль, поскольку он пока еще не заражался COVID-19.

О помощи Украине со стороны ФРГ

Шольц отверг обвинения в высокомерии при ответе на вопрос журналистки DW по гарантиям безопасности Украине. Глава правительства подчеркнул, что не хочет давать пустых обещаний. "Я убежден, что я прав, говоря, что я не из тех политиков, каждую неделю выступающих с заявлениями, около 90 процентов которых превращаются в ничто", - сказал Шольц.

Кроме того, канцлер не согласился с заявлениями о недостаточной помощи Украине со стороны Германии. "Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это требуется", - заявил Шольц. Он указал, что требования президента РФ Владимира Путина о безоговорочной капитуляции Украины столь же неприемлемы, как и навязанный мир. По словам главы германского правительства, он предупредил лидера РФ о том, что санкции в отношении России остаются в силе до тех пор, пока Москва не примет "справедливое решение".

О частной жизни

Отвечая на вопросы на предмет своей частной жизни, Шольц признался, что сам ходит за покупками, и оказался достаточно точным, когда его спросили о ценах на сливочное масло и клубнику. Журналисты поинтересовались, готов ли канцлер принимать холодный душ в целях экономии энергии. На это канцлер ответил, что такое будет для него сложно.

О личном углеродном следе

Неприятным оказался для Шольца и вопрос о его личном углеродном следе. Он вынужден был констатировать, что его возят в бронированных автомобилях и что как канцлер он часто летает на самолете. Поэтому его личный углеродный след "ужасен", признал глава германского правительства. Кроме того, Шольц исключил возможность введения ограничения скорости на немецких автобанах, которые, как известно, славятся тем, что не имеют универсального ограничения скорости.