Гороскоп Василисы Володиной на июль 2022 года: "Просите и дастся!"

Первую часть гороскопа на месяц для всех знаков Зодиака смотрите тут.

Весы

Первую половину месяца астролог советует Весам посвятить "детским" делам, а также темам учебы, отдыха и покупок для дома. С 18 июля хорошее время, чтобы вплотную заняться рабочими вопросами. Весам следует быть внимательными к своему здоровью, так как есть риск, что старые хронические заболевания "могут выйти боком".

Скорпион

По словам Володиной, Скорпионы в настоящее время находятся в прекрасной психологической форме: "промежуточный курс выбран, смысл препятствий понятен, вектор движения тоже". Одна представители данного знака Зодиака нуждаются в помощи сейчас, даже если не хотят этого показывать. "Просите и дастся!" - советует астролог.

Стрелец

В этом месяце Стрельцам лучше поберечь себя и не рисковать. И если даже в начале месяца придется доказывать кому-то, что ваш план жизнеспособен, то последняя декада месяца позволит чувствовать поддержку Мироздания во всех проектах и начинаниях, отмечает Василиса Володина.

Козерог

Весь месяц семейное спокойствие и достижения Козерогов будут ставиться кем-то под сомнение. Однако не стоит принимать все близко к сердцу, ведь астролог отмечает: "К счастью, конец июля покажет, что все преодолимо и поправимо".

Водолей

Если Водолеи сейчас ведут ремонт, стройку или переобустройство жилья, то для них начинается важная фаза этого процесса. Обстановка в домашней среде может быть напряжена, повышаются риски конфликта с родственниками и внезапные ситуации у них же.

Рыбы

Сейчас самое время, чтобы творить, изобретать, парить мыслью. А еще наслаждаться жизнью и общением. Июль обещает Рыбам массу вечеринок и дружеских посиделок, которые из домашнего формата "могут трансформироваться в тусовочно-светский".