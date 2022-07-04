Риск вируса папилломы человека у женщин: насколько распространен и как не допустить?

Конечно, это зависит от стадии, на которой обнаружен рак. Существуют методы лечения на ранних стадиях, когда в самых легких случаях достаточно хирургического вмешательства. Если стадия более выраженная, более распространенная, то хирургического вмешательства недостаточно и обычно добавляется радиотерапия, которая имеет свои осложнения. Если рак уже начал распространяться по организму, если есть метастазы, то это также может закончиться смертью женщины. Как я уже сказала, каждый год и в Латвии женщины умирают от рака шейки матки, который обнаруживается слишком поздно.

Например, стоит ли вакцинироваться 40-летней женщине, у которой трое детей?

Вакцинироваться стоит любой женщине. Конечно, сейчас мы можем говорить об образе жизни женщины, ее сексуальном поведении, о том, есть ли у нее постоянный муж или партнер, меняются ли партнеры, но это тоже может измениться в любой момент. Теоретически, если у женщины в течение нескольких лет был постоянный партнер, даже если она инфицирована ВПЧ, она приходит на скрининг и у нее все в порядке, то, скорее всего, проблемы нет. Если ее партнер не меняется и у нее нет случайных связей, теоретически она может не подвергаться риску заражения. Но в нашей жизни нет ничего абсолютного, мы никогда не знаем, столкнемся ли мы в какой-то момент с ВПЧ. Если средства позволяют, женщине стоит пройти вакцинацию. Если у нее есть проблемы с иммунитетом, например, ВИЧ-инфекция, что не редкость в нашей стране, или если она принимает гормональные препараты, подавляющие иммунитет, то это еще одна причина, по которой следует вакцинироваться.

Есть ли на самом деле отклик или заинтересованность?

В общем, женщины приходят, вакцинируются. Те, у которых уже были пролеченные предраковые изменения, больше заинтересованы в вакцинации, и им действительно стоит вакцинироваться, потому что после того, как мы их вылечили, они возвращаются в здоровое состояние. Мы удаляем большую часть повреждений и вирус, женщина здорова, и сейчас самое время сделать прививку. Было доказано, что у женщин, которые были вакцинированы, риск рецидива из-за новых инфекций после лечения предраковых изменений снижается на 80%. Это группа, которой мы настоятельно рекомендуем вакцинацию. Если женщина переболела ВПЧ, то ее собственный иммунитет не работает, не остается клеток памяти, не образуются антитела. Это не как в случае с ветрянкой, когда ты болеешь и приобретаешь иммунитет на всю жизнь, при ВПЧ каждый раз все начинается с начала, женщины заражаются снова и снова, поэтому очень важно пройти вакцинацию.

Как Вам кажется, о чем важно напоминать в связи с ВПЧ?

Я также хотела бы выделить молодых женщин, а теперь еще и мальчиков. Наша программа направлена на вакцинацию девочек с 12 лет, а с этого года также и мальчиков. Для девочек старше 12 лет требуется согласие родителей. Например, если родители отказываются от прививки, то с 14 лет девочка может сама решать, и если она захочет, или ее родители позже передумают, то она может пройти вакцинацию бесплатно до 18 лет. Мальчикам же вакцина пока оплачивается только c 12 до 14 лет. И другая группа - это женщины в возрасте от 18 до 26 лет, когда эффективность вакцины очень высока. Для женщин с 18 до 26 лет вакцина пока не оплачивается государством, но когда-нибудь это может измениться.