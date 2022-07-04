Пн, 4.07.2022
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Александр Фаминский, руководитель Bezvests.lv
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Риск вируса папилломы человека у женщин: насколько распространен и как не допустить?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ S_L

Рак шейки матки можно вылечить полностью, или же он может привести к смерти. Его также можно предотвратить и избежать, и важная роль здесь принадлежит вакцине против вируса папилломы человека (ВПЧ), о которой необходимо подумать в молодом возрасте, а также и в более зрелые годы, особенно если проблемы уже имелись и были предотвращены.

Женский организм не вырабатывает длительного иммунитета к ВПЧ, поэтому вакцина, если она не была получена, всегда актуальна. Подробнее о рисках вируса папилломы человека у женщин разного возраста - в интервью гинеколога, специалиста по родам Объединения медицинских центров, доцента Рижского университета им. Страдыня Ольги Плиско.

Насколько широко распространена инфекция ВПЧ?

Вирус папилломы человека является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем, и встречается очень часто. В принципе, каждый, кто хотя бы раз занимался сексом, скорее всего, сталкивался с этой инфекцией. Согласно оценкам, 80% женщин в какой-то период сталкивались с этой инфекцией. И, конечно, это не только женская болезнь.

Как часто ВПЧ приводит к раку шейки матки?

Из тех женщин, кто заразился этой инфекцией, лишь у 10-12% может развиться рак. Инфекция - обычное явление, в большинстве случаев она проходит сама, но бывают случаи, когда этого не происходит и начинаются изменения в клетках шейки матки. Вначале это предраковые изменения в трех стадиях, а затем, с годами (в среднем от заражения до рака проходит 10-15 лет), может развиться рак шейки матки.

Что делать взрослым женщинам, если они не получили вакцину от ВПЧ к 18 годам? Актуально ли это и что дает?

Это, конечно, актуально и в более позднем возрасте, но вакцина наиболее эффективна - почти на 100% - против включенных в нее типов вируса у женщин, которые еще не подвергались воздействию вируса. Это девочки-подростки, которые еще не имели половых контактов. С годами женщина подвергается риску заражения инфекцией, а эффективность вакцины уже не составляет 100%, поскольку она не помогает справиться с вирусом, который уже находится в организме. Но как только женщина избавится от вируса, она будет защищена от рецидива заболевания. Вакцина от ВПЧ однозначно рекомендуется также женщинам старше 18 лет. Эффективность ее высока до 26 лет, но есть исследования, которые показывают хорошую эффективность до 45-50 лет.

Если женщина даже переболела этой инфекцией, у нее не вырабатывается иммунитет, и она может заразиться снова и снова, пока в какой-то момент инфекция не перейдет в тяжелые изменения и даже рак.

Эффект от вакцин очень хороший, а верхнего возрастного предела вообще не существует. Только после 18 лет за вакцину придется платить самим, но это очень хорошая инвестиция в ваше здоровье на будущее. Никогда не знаешь, можно ли будет вылечить рак позже, в какой момент он будет обнаружен, поэтому лучше, чтобы его не было. Также важен скрининг рака шейки матки. Нужно обязательно отвечать на письма, рассылаемые Национальной службой здравоохранения раз в три года, и участвовать в программе скрининга рака шейки матки. Вакцинация и скрининг - две меры, которые помогают предотвратить рак шейки матки.

Насколько эффективно в Латвии проходит скрининг? В какой мере теория совпадает с практикой?

Для того чтобы скрининг эффективно снижал заболеваемость раком шейки матки, необходимо, чтобы доля ответивших на письма составляла не менее 80%. Если посмотреть на статистику за последние несколько лет, то, к сожалению, процент откликов в среднем составляет около 40%. Таким образом, мы достигаем только половины. До сих пор каждый год регистрируется около 200 новых случаев рака шейки матки, и, конечно, каждый год женщины умирают от этого заболевания. Несмотря на то, что программа скрининга в Латвии действует с 2009 года, а вакцинации - с 2010 года, еще многое предстоит сделать.

В принципе, цель скрининга шейки матки - обнаружить именно те предраковые изменения, которые еще не стали злокачественными, так как мы можем эффективно их лечить. В среднем, до возникновения рака проходит 10-15 лет, и это позволяет нам обнаружить эти предраковые изменения на ранней стадии. Благодаря лечению предраковых изменений, если при последующих обследованиях все будет хорошо, риск развития рака у женщины на этот раз исключается.

А если все уже пропущено, то насколько тяжела сама болезнь? К каким последствиям она может привести?

Конечно, это зависит от стадии, на которой обнаружен рак. Существуют методы лечения на ранних стадиях, когда в самых легких случаях достаточно хирургического вмешательства. Если стадия более выраженная, более распространенная, то хирургического вмешательства недостаточно и обычно добавляется радиотерапия, которая имеет свои осложнения. Если рак уже начал распространяться по организму, если есть метастазы, то это также может закончиться смертью женщины. Как я уже сказала, каждый год и в Латвии женщины умирают от рака шейки матки, который обнаруживается слишком поздно.

Например, стоит ли вакцинироваться 40-летней женщине, у которой трое детей?

Вакцинироваться стоит любой женщине. Конечно, сейчас мы можем говорить об образе жизни женщины, ее сексуальном поведении, о том, есть ли у нее постоянный муж или партнер, меняются ли партнеры, но это тоже может измениться в любой момент. Теоретически, если у женщины в течение нескольких лет был постоянный партнер, даже если она инфицирована ВПЧ, она приходит на скрининг и у нее все в порядке, то, скорее всего, проблемы нет. Если ее партнер не меняется и у нее нет случайных связей, теоретически она может не подвергаться риску заражения. Но в нашей жизни нет ничего абсолютного, мы никогда не знаем, столкнемся ли мы в какой-то момент с ВПЧ. Если средства позволяют, женщине стоит пройти вакцинацию. Если у нее есть проблемы с иммунитетом, например, ВИЧ-инфекция, что не редкость в нашей стране, или если она принимает гормональные препараты, подавляющие иммунитет, то это еще одна причина, по которой следует вакцинироваться.

Есть ли на самом деле отклик или заинтересованность?

В общем, женщины приходят, вакцинируются. Те, у которых уже были пролеченные предраковые изменения, больше заинтересованы в вакцинации, и им действительно стоит вакцинироваться, потому что после того, как мы их вылечили, они возвращаются в здоровое состояние. Мы удаляем большую часть повреждений и вирус, женщина здорова, и сейчас самое время сделать прививку. Было доказано, что у женщин, которые были вакцинированы, риск рецидива из-за новых инфекций после лечения предраковых изменений снижается на 80%. Это группа, которой мы настоятельно рекомендуем вакцинацию. Если женщина переболела ВПЧ, то ее собственный иммунитет не работает, не остается клеток памяти, не образуются антитела. Это не как в случае с ветрянкой, когда ты болеешь и приобретаешь иммунитет на всю жизнь, при ВПЧ каждый раз все начинается с начала, женщины заражаются снова и снова, поэтому очень важно пройти вакцинацию.

Как Вам кажется, о чем важно напоминать в связи с ВПЧ?

Я также хотела бы выделить молодых женщин, а теперь еще и мальчиков. Наша программа направлена на вакцинацию девочек с 12 лет, а с этого года также и мальчиков. Для девочек старше 12 лет требуется согласие родителей. Например, если родители отказываются от прививки, то с 14 лет девочка может сама решать, и если она захочет, или ее родители позже передумают, то она может пройти вакцинацию бесплатно до 18 лет. Мальчикам же вакцина пока оплачивается только c 12 до 14 лет. И другая группа - это женщины в возрасте от 18 до 26 лет, когда эффективность вакцины очень высока. Для женщин с 18 до 26 лет вакцина пока не оплачивается государством, но когда-нибудь это может измениться.

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