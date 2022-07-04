Под Елгавой произошло ДТП с участием двух грузовиков. Частично перекрыто движение
В Елгавском районе из-за аварии двух грузовиков частично перекрыто движение по Елгавскому шоссе.
В Елгавском районе из-за аварии двух грузовиков частично перекрыто движение по Елгавскому шоссе.
Первоначально информация указывала на то, что в волости Цену в результате столкновения двух грузовиков пострадал один из водителей.
В настоящее время одна полоса шоссе перекрыта, движение организовано по другой полосе.
Авария произошла недалеко от Елгавы.
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