Пн, 4.07.2022
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Александр Фаминский, руководитель Bezvests.lv

Под Елгавой произошло ДТП с участием двух грузовиков. Частично перекрыто движение

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Елгавском районе из-за аварии двух грузовиков частично перекрыто движение по Елгавскому шоссе.

Первоначально информация указывала на то, что в волости Цену в результате столкновения двух грузовиков пострадал один из водителей.

В настоящее время одна полоса шоссе перекрыта, движение организовано по другой полосе.

Авария произошла недалеко от Елгавы.

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