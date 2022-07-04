Павлютс надеется на финансирование для борьбы с новой волной Covid-19 осенью

В передаче "Доброе утро" на Латвийском радио министр отметил, что Минздрав разработал несколько сценариев распространения Covid-19 осенью и план действий. Документ уже несколько недель находится на согласовании в Минфине.

"Пока нам не удалось согласовать объем финансирования, который будет необходим", - сказал Павлютс.

По его словам, Минфину не дан политический мандат одобрить расходы на борьбу с Covid-19 осенью, поэтому придется говорить с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и коалицией.

Павлютс подчеркнул, что это важное решение, чтобы уже в третий раз при наступлении осени и вспышки Covid-19 не оказалось, что правительство к ней не готово.

Согласно разработанному Минздравом базовому сценарию, для подготовки к прогнозируемой вспышке Covid-19 осенью в период с 1 июля до 31 декабря необходимы 1,33 млн евро. Это финансирование планируется выделить из бюджетной программы "Средства на непредвиденные случаи".